Könyvet írt a tiszazugi gyilkosságsorozatról egy amerikai újságíró

Patti McCracken amerikai újságírónő tizennégy évig dolgozott a nagyrévi asszonyokról szóló, Az angyalcsinálók (The Angel Makers) című könyvén. A magyar kriminológiában tiszazugi méregkeverők eseteként is ismert a történt.

Rengeteg idő, türelem és tanulás kellett, hogy külföldiként, a nyelvet egyáltalán nem beszélve megértsem a magyarokat, megismerjem a lelküket. Többször megfordultam Magyarországon, hónapokig éltem Szolnokon, ahol a bírósági tárgyalások zajlottak

– nyilatkozta a szerző a Broadside blognak.

A tiszántúli falvakban élő nők 1911 és 1929 között háromszáz embert öltek meg, Bodó Béla történész viszont inkább 45-50-re teszi az áldozatok számát. McCracken eközben legalább 160 halálesetről ír, ami összefüggésbe hozható arzénmérgezéssel.

A krimi középpontjában a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében található falu, Nagyrév mosolygós, jókedvű, éles eszű bábája, Zsuzsa nővér (Auntie Suzy) áll, aki a helyi asszonyok bizalmasaként mindenkit ismer, és mindenhová bejárása van.

A korabeli feljegyzések szerint Zsuzsa nővér, vagyis Fazekas Gyuláné ellen több eljárást folytattak le illegális abortuszok elvégzése miatt, ám egyszer sem találták bűnösnek. Így juthatott el oda, hogy légypapírból kiáztatott arzént kínált eleinte megromlott házasságban élő asszonyoknak, később betegeket, gyengéket, elesetteket, sőt haragosokat és vetélytársakat is ezzel „kezeltek”. A bába elhíresült mondása az volt:

Mit kínlódsz vele?

Nagyrév mellett Tiszakürtön, Ókécskén, Tiszaföldváron, Kunszentmártonban, Mesterszálláson és Öcsödön is felfedtek mérgezéses haláleseteket. Kiderült, hogy más vármegyékben, Békésben, Csongrádban és Zalában is hasonló módszerrel végeztek idősekkel, férfiakkal, fiatalokkal, gyerekekkel.

Mint McCracken művéből kiderül, a szálak elértek egészen Kanadáig.

Hetven vádlott közül végül tizennyolcat ítéltek el, hármat ki is végeztek. Zsuzsa nővér nem várta meg, hogy érte menjenek, önkezével vetett véget életének. A vádlottak padján rákentek mindent, de inkább bűnszövetkezetről volt szó, amelyben a bába családja is részt vett. A tárgyalást a világsajtó is figyelemmel kísérte, az amerikai The New York Times többször foglalkozott vele, Móricz Zsigmond 1930-ban a Nyugatban hosszabban írt róla.

Patti McCracken könyve már előrendelhető az Amazonon, várhatóan március 14-től árusítják az amerikai és angol boltok – olvasható a VG cikkében.