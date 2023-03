Nagykorú lett a Müpa

A Müpa Magyarország egyik legismertebb kulturális márkája és egyik legmodernebb kulturális intézménye, mely egyedülálló módon fogja össze a különböző művészeti ágakat. Az intézményt 2005-ben azért hívták életre, hogy magas színvonalú, minőségi kulturális eseményeket kínáljon változatos műfajokban. Az intézmény alapvető feladata, hogy a hazai és európai művészeti hagyományok tiszteletben tartásával új irányokat és irányzatokat is bemutasson és közérthetővé tegyen, s az ínyenc és a szélesebb közönség számára is befogadható, magas szintű élményt biztosítson. Missziójának tekinti, hogy minél több emberhez juttassa el a minőségi kultúrát: a már létező alkotások, zenei ritkaságok és klasszikusok mellett hangsúlyt fektet újonnan születő művek műsorra tűzésére, valamint az előadó- és alkotóművészeti tehetségek felkutatására, bemutatására is.

Állványerdő az épülő előadóterem helyén



Kiemelt szerepet játszik a nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásában, a hazai kulturális célok megvalósításában, illetve a magyar előadóművészek nemzetközi megismertetésében. Tevékenysége jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a jövő nemzedékének fiataljai is egyre szélesebb körben váljanak tudatos kultúrafogyasztó felnőttekké. Mindezt inspiráló, párbeszédet generáló, kérdéseket felvető művészeti eseményekkel és szolgáltatásokkal, élményre, kreativitásra és interakcióra építő újszerű programok bemutatásával teszi.

Az elkészült koncertterem



Az eltelt évek tapasztalatai nyomán az intézmény a kulturális fenntarthatóságot helyezte törekvései fókuszába, munkatársai ennek jegyében azért dolgoznak, hogy az utánunk következő nemzedék a jelenleginél is magasabb kulturális nívón élhessen, mint mi vagy az elődeink. E szándék mentén, valamint a kiemelt érdeklődésre tekintettel teszi folyamatossá a Müpa az adventi időszakban megkezdett jótékonysági hangszer- és kottagyűjtő akcióját is, amelynek keretében a Partneriskola-programban részt vevő intézmények már át is vehették a nagyvonalú felajánlásokból származó első adománycsomagokat.

Fennállásának jeles évfordulóját pedig mi mással is ünnepelhetné az intézmény, mint jövőbe mutató fejlesztésekkel, hűségprogramosainak szóló különleges megjelenési lehetőséggel és 18, mindenki számára hozzáférhető koncertfelvétel-ritkasággal.

A Müpa médiatára, benne a 18 meglepetésfelvétellel itt érhető el.

Borítókép: Diszkivilágítás a születésnapját ünneplő palotán (Forrás: Müpa Kommunikáció)