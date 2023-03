Kapcsolat a „Turini remetével"

Kossuth Lajossal mindvégig tartotta a kapcsolatot, és csoportokat vezetett hozzá, a „Turini remetéhez”. Útközben Párizsban is megálltak, beszédet mondott franciául Viktor Hugo sírjánál, ezerfős tömeg előtt, találkozott a francia köztársasági elnökkel, járt Munkácsy Mihály párizsi palotájában. Itt említenék meg egy fontos aktualitást. Hosszas előkészület után néhány hónap alatt sajtó alá rendezte első nyomtatásban megjelenő munkáját, az Utazás Keleten című művét, amelyben van egy mondat, ami akkor sem volt természetes és ma sem az. Ezt a gondolatot a mai magyar kormány is magáénak érezheti: „

Egy ösvényt legalább törtem Keletre, mely reánk magyarokra nézve százszorosan fontos, kiknek hivatásunk végre is az, hogy műveltségünk közvetítő legyen Kelet és Nyugat között, s kiket ezenfelül Kelet mint ősapáink dicső hazája is érdekel.”

Reneszánsz alkat

– Mint könyvének ismertetőjében is olvasható, a monográfia megírásának nehézsége abban állt, hogy Orbán Balázs reneszánsz alkat volt; szenvedélyes gyűjtő, tudós polihisztor, kutató-rendszerező elme. Munkássága érinti a történettudomány, a néprajz, az irodalomtudomány és a régészet szakterületeit, de még az orientalisztika, a szociológia vagy a fényképészet történetét is, nem beszélve a közéleti szerepvállalásáról. Mit emelne ki legfontosabbként érdeklődési területei közül?

– Ha például egy írását kellene kiválasztani, az egy riport lenne, amit élete végén jelentetett meg, emlékezve az emigrációs életére, Művészi körút Reményivel címmel. Reményi Ede a kor legnagyobb hegedűművésze volt, aki később az angol királynő hegedűse is lett. Fiatal emberként ő is részt vett a forradalomban, Görgey hegedűse volt. Neki is emigrálnia kellett, és együtt éltek a szegénységben és a száműzetésben, Törökországban és az angliai szigeten is szomszédok voltak. Ebben a riportban egy angliai koncertkörutat ír le, amiben az ír lányok szépségéről, kalandokról, zenéről, hazaszeretetről ír. Ez a visszaemlékezés önmagában egyesíti a történettudományt, az újságírást, a humort, az emlékiratírást, de ez minden művére elmondható. Az országgyűlési beszédei is nagyon olvasmányosak. Ő fedezte fel például az első székely rovásírást az énlakai templom mennyezetén. Fotózásban is úttörő volt, de népmeséket és tájszavakat gyűjtött Benedek Elekkel, Kriza Jánossal. A reneszánsz alkat így értendő. Végül szeretném kiemelni, hogy a kormánypárti képviselők, mint Jókai Mór és Mikszáth Kálmán is – hiába voltak politikailag ellenfelek – elismerték a karakánságát, a szorgalmát és az írói tehetségét.