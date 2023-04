A Hagyományok Háza is csatlakozik a 10. színházi olimpiához

– Egy világraszóló eseménysorozatban találtuk meg a helyünket, bízva abban, hogy a színházszerető közönség is méltányolja elképzelésünket. Különösen örvendetes, hogy a 10. színházi olimpiának hazánk ad otthont. A grandiózus programkavalkád – Budapesten és a vidéki színházakban – több száz rendezvénynek nyújt teret, s a világ minden tájáról érkeznek társulatok. A tánc, mint kísérőprogram is – egy sikeres pályázat nyomán – szerepet kapott az „olimpiai játékokban”, így április 20-tól négy napon keresztül négy európai társulat mutatkozhat be a Corvin téri székházunkban – ismertette a TÁNCszínTÉR fesztivált Mihály Gábor, Kossuth- és Harangozó Gyula-díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes Örökös Tagja, együttesvezető. Hozzátette, hogy a műfajok széles palettáján a táncot talán a legkönnyebb megérteni: hiszen egy közös nyelv. A TÁNCszínTÉR elnevezés pedig a színházi tér és a tánctér sajátos ötvözetét rejti, amely az olvasatában egy korszerű táncszínházi adaptációt jelent a Hagyományok Házában.

Spanyol flamenco társulat is fellép a TÁNCszínTÉR fesztiválon (Fotó: Szinhaz.org)

A négy előadás koreográfiája sajátos és egyéni, de mégis egy egységes európai kultúra reprezentánsa. Különlegesnek tartom, hogy ez az egységes világ a nemzeti sajátosságokon keresztül jelenik meg. Nem tradicionális előadásokat válogattunk, inkább azt kívántuk bemutatni, hogy az alkotók hogyan gondolkodnak a hagyományokról, hogyan szólítják meg a ma közönségét

– fogalmazott Mihályi Gábor.

A programsorozatot a pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház előadása nyitja. A felvidéki hivatásos együttes előadásának címe Hontalanítás, s a magyar történelem egy tragikus korszakának, a felvidéki kitelepítésnek, a magyarság kollektív bűnösnek való megbélyegzésének állít mementót.

Másnap egy spanyol flamenco társulat, a Compañía Flamenca de Sevilla lép színpadra a Flamenco színei című összeállításával. Az előadást a temperamentum, a lendületes zene, az ének, a ritmus, a férfias attitűd, a női keménység és líraiság jellemzi.

– Két évtizede mutattuk be, de úgy érzem frissességéből egy szemernyit sem vesztett. Nikola Parov zenéje a magyar és a balkáni zene sajátos ötvözete, amiben erős keleti gyökerek is szerepet kapnak. Ehhez társul egy, a tradíciókon nyugvó, a naphoz való mágikus viszonyunkról regélő kortárs koreográfia – mondta Mihályi Gábor együttesvezető.

A TÁNCszínTÉR fesztivált két kiváló török együttes a Karagöz Folk Dance és a Török Tilla Folk Experience Törökország hét vidéke című előadása zárja. A bemutató a török zene- és néptánckultúra méltó összefoglalója: különleges ritmusok, férfierő, s a sortáncok változékonysága jellemzi.

Borítókép: Az Ifjú Szivek Táncszínház Hontalanítás előadása (Fotó: Szinhaz.org)