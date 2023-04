Az Európa kulturális fővárosa program esély a bemutatkozásra Európa előtt

Gyárkert KultúrPark és Veszprémi Egyetemi Napok az Európa kulturális fővárosa programban

A Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa programsorozat egyik legfontosabb nyári eseménye a most megnyíló pop-up rendezvényhelyszín, a Gyárkert KultúrPark, ami 4 hónapon keresztül, több mint 60 külföldi és magyar előadó koncertjének, zenei programjának ad otthont. A szervezők egész nyáron át tartó fesztiválnak szánják a rendezvénysorozatot, amely május első hétvégéjén kezdődik Veszprém belvárosában, az egykori Balaton Bútorgyár területének rehabilitálásával kialakított modern, multifunkcionális helyszínen, a Gyárkert Kultúrparkban. A helyszín május 5-étől a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa programsorozat részeként olyan világsztároknak ad otthont, mint a Kraftwerk, Iggy Pop, Paul Kalkbrenner, Paolo Nutini, Steve Aoki, vagy Papa Roach és Hollywood Undead.

A Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa programmal együttműködve rendezik meg idén a Veszprémi Egyetemi Napokat is április 24. és 30. között a Pannon Egyetemen. A harmincadik alkalommal megrendezett esemény csütörtöki veszprémi programismertető sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az egyetemi napoknak idén is lesznek napközben hagyományos, ingyenesen látogatható részei, a koncertekre a beléptetés délután öt órakor kezdődik, és hajnali négyig várják a közönséget. A nagyszínpadon csütörtöktől vasárnapig rendeznek koncerteket, amelyek még éjfél előtt véget érnek a városlakók nyugalma érdekében. A nagyszínpadon csütörtökön a Wellhello és a Valmar, pénteken a 4S Street és Majka, szombaton a Kelemen Kabátban és Azahriah, vasárnap az Anna and The Barbies és a Kowalsky meg a Vega lép fel, emellett egy partysátorban is számos ismert előadó és dj várja a közönséget.