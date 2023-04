Délvidéki helyszíneken lesznek a magyar nyelv hetének idei központi programjai

A rendezvénysorozat keddi budapesti sajtótájékoztatóján Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke célként jelölte meg, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a csillagászati hét mintájára 1967-ben életre hívott magyar nyelv hete alkalmából egyre ismét nagyobb szerepet kaphasson a magyar kultúrában, művészeti életben és a társadalomban is a magyar nyelv ügye.

A rendezvénysorozat központi programjai idén délvidéki településeken lesznek. A szabadkai megnyitó ünnepséget és konferenciát követően többek között Újvidéken tudományos előadásokkal, Óbecsén színházi előadással, Zentán anyanyelvi vetélkedővel, Adán tudományos tanácskozással, Tóthfalun pedig a "tervérmúzsák" találkozójával várják az érdeklődőket – fűzte hozzá az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke.

Nyiri Péter, a Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója kiemelte: az anyanyelvvédelem sarkalatos pontja a fiatalok megszólítása, mert csak így lehetséges nemzeti azonosságtudatunk megőrzése.



Minél nagyobb szókinccsel rendelkeznek a fiatalok, annál nagyobb lesz a beágyazottságuk saját nemzeti kultúrájukba, és ekkor tudják megérteni, hogy őseik tudása mit tud adni a jelenben is

– tette hozzá Nyiri Péter.



A rendezvénysorozat részeként a hagyományokhoz híven ezúttal is neves színészek és színművészek – többek között Kubik Anna, Hűvösvölgyi Ildikó, Blaskó Péter, Császár Angéla, Schnell Ádám, valamint Erdős Róbert – tolmácsolják nagyjaink anyanyelvről vallott legszebb sorait a Facebookon.



Magyarországon is egész héten várják programokkal az érdeklődőket a magyar nyelv hetén. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az egyetemi anyanyelvi napok részeként anyanyelvi vetélkedőket, versmondó és szép kiejtési versenyt szerveznek, valamint megtekinthető lesz a nyelvjárási tablókiállítás.

Ezenkívül egyebek mellett Petőfi-fotókiállítást és szavalóestet szerveznek Szegeden, könyvtári foglalkozással és anyanyelvi játékokkal várják az érdeklődőket Sárospatakon, valamint megtekinthető lesz az Esztergomi Színjátszó Kör verses összeállítása is. Szintén lesznek programok Széphalmon, Pécsett, Győrben, Miskolcon, Szegeden és Mohácson is, ahol többek között irodalmi műsorokat és városismereti sétákat is szerveznek, valamint nyelvművelő feladatokra épülő szabadulószobákat is kipróbálhatnak az érdeklődők. A hét záróeseményének helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum lesz.

Borítókép: Nyiri Péter, a Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke (Fotó: Reiser György Lukács)