Meghalt a Harry Potter filmek jól ismert hangja, Cs. Németh Lajos

Örültem, amikor bekerültem a sorozatba. Nem gondoltam, hogy ilyen hosszú ideig veszek részt benne, mert eleinte nem is játszottam benne sokáig, egy idő után kérdezték meg, hogy hosszabb időre is vállalnám-e. Ezer örömmel vállaltam, annál is inkább, mert mostanában már nem nagyon van megjelenési lehetőség képernyőn vagy filmekben.