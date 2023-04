Faust tragédiája: a Pekingi Központi Dráma Akadémia előadása

Goethe Faustjának ez az ötfelvonásos adaptációja, a Faust tragédiája jelentősen eltér az eredeti mű szövegétől. A címszereplő életének öt szakaszát fordított sorrendben, a végétől az elejéig haladva mutatja be. A történet Faust, a természethódító kudarcával indul, politikai törekvéseinek meghiúsulásával folytatódik, majd a klasszicista szépséghajszolás csömörén és a való világbeli szerelmi csalódáson át ível a tudásból való végső kiábrándultságig. Kielégíthetetlen vágya arra készteti, hogy Mefisztó, a tagadás szelleme vezetésével addig tapasztalja meg az élet hullámvasútját, míg az út végén csak a kudarc fájdalma marad számára. Ha vágyainkért eladjuk a lelkünket, az nem csak Faust esetében vezet tragédiához, hanem az egész emberiség számára is tragikus következményekkel jár az ősidőktől fogva. Faust élet- és kudarc-tapasztalása Margit erőt adó jelenléte hatására változik meg. Megküzd a kísértő szellemmel, akit majdnem el is pusztít, miközben arra keresi a választ, mit is jelent valójában embernek lenni?

Faust és a Pekingi Központi Dráma Akadémia találkozása (Fotó: szinhaz.org)

A rendező, Liu Libin a színházi olimpia nemzetközi bizottságának tagja. Tanulmányai befejezése után, 1977-től, előadó-művészetet, színészi készségeket, rendezői ismereteket és kutatáselméletet oktatott. Megjelent tanulmányaiban olyan témákkal foglalkozik, mint az előadások előadói koncepciói, a színjátszás és az alkotás lélektani vizsgálata, a karakteralkotás mibenléte. Számos hivatal birtokosa, úgy mint a CAD Adminisztratív Ügyek Hivatalának vezetője, majd alelnöke, a Színművészeti Tanszék dékánja, a Tudományos Fokozatok Nemzeti Igazgatási Hivatala 7. Dráma, Film és TV értékelő testületének összehívója, a Kínai Színművészeti Társaság főtitkára, az Ázsiai Színművészeti Oktatási Központ főtitkárhelyettese.

