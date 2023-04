Közeleg a magyar film napja

Korszakokat és műfajokat átívelő ünnepi válogatással, kizárólag magyar rendezők munkáival várja a közönséget április 30-án, a magyar film napján az Uránia Nemzeti Filmszínház Budapesten.

Az ünnepi programkínálatban néhány klasszikus játékfilm mellett többségében kortárs alkotások, kivétel nélkül magyar alkotók munkái szerepelnek. Külön hangsúlyt kapnak a programban a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) regisztrációval látogatható portréfilmvetítései – tájékoztatta az Uránia Nemzeti Filmszínház az MTI-t szerdán.

A mozi Fábri Zoltán filmrendezőről elnevezett termében a névadó Hangyaboly című játékfilmjének restaurált változata lesz látható. A színészóriás Csortos Gyuláról elnevezett teremben pedig Farkas Zoltán 1941-es Egy tál lencse című zenés vígjátékának digitalizált változata szerepel a programban. A Hangyaboly Kaffka Margit regényéből készült 1971-ben, és egy apácák által irányított leánynevelő intézet zárt világában játszódik, a filmben szerepel Törőcsik Mari, Molnár Piroska, Vass Éva és Pap Éva. Farkas Zoltán Egy tál lencse című filmjében az angóratenyésztő földbirtokost alakító Csortos Gyula mellett Karády Katalin és Jávor Pál tűnik fel.

A nyolcvanas évekből két kultikus magyar mozifilm szerepel az ünnepi programban: a Kopaszkutya és a Dögkeselyű. Szomjas György filmje, a Kopaszkutya egy karcos rockkarrier-történet a Hobo Blues Band születéséről és a kor lázadó ifjúságáról, de András Ferenc krimijének, a Dögkeselyűnek a főhőse is lázadó ember, egy dühös taxisofőr (Cserhalmi György feledhetetlen alakításában), aki nem várva a hatóságra, maga keresi az igazságát.

Napjaink emlékezetes alkotásai közül Enyedi Ildikó Oscar-jelölt alkotása, a Testről és lélekről szerepel majd a programban. Látható lesz a filmkritikusok által a tavalyi év legjobb magyar filmjének választott Hat hét, Szakonyi Noémi Veronika alkotása, valamint Zákonyi S. Tamás A nemzet aranyai című nagyszabású sport-dokumentumfilmje a közelmúlt magyar vízilabda aranycsapatáról. Vetítik Ljasuk Dimitry Jóreménység sziget című, valós alapokon nyugvó történetét is, amely egy Tisza-tavi magányos szigetről és lakójáról szól, és amelynek rendezője személyesen is részt vesz majd az eseményen.

Két új történelmi filmet is vetítenek a szervezők: Szikora János Hadik című huszárkalandját, valamint Tősér Ádám Blokád című filmadaptációját a taxisblokádról. A válogatásban szerepel még Gauder Áron nemrég bemutatott egész estés indiánmeséje, a Kojot négy lelke is.

Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata négy, ritkán látható dokumentumfilmet mutat be a Közelítések - Történetek a Kárpát-medencéből című válogatásban. Szabó Attila Egy isten, két nemzet című, Lakitelken díjazott dokumentumfilmje egy Bukarestben élő testvérpárról szól, akik felnőtt fejjel úgy döntenek, hogy felveszik a magyar állampolgárságot.

Ambrus Emese Viva Constanta! című különleges road movie-jának hőse egy Elvis-alteregó, Elvis Romano, míg Püsök Botond egy bizonytalan jövőjű fiatal roma lány portréját rajzolja meg Angela című dokujában. Zsigmond Dezső Balázs Béla-díjas rendező legújabb, Igában című dokumentumfilmje Kondás Károly penészleki gazdálkodó történetével ismerteti meg a nézőket, aki az utolsó igástehenes az országban. A filmek előtt bevezetőt mond és a rendezőkkel beszélget majd Kelecsényi László filmtörténész.

A magyar film napját 2018 óta április 30-án ünnepeljük. 1901-ben ezen a napon mutatta be az Uránia Tudományos Színház (az Uránia Nemzeti Filmszínház elődje) A táncz című előadást, benne az első magyar filmként számon tartott rövidfilmfüzérrel – áll a közleményben.