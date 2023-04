Közönségszavazást indít a Filmintézet a magyar film napja alkalmából

„A magyar film rólunk szól, kultúránk, mindennapjaink része, világsikerének titka ma is és 122 évvel ezelőtti indulásakor is a személyesség, alkotóink elképesztő tehetsége, közös történeteink és a finom humor. Ma már nem csak a mozitermekben élhetjük át a mozgókép varázsát, a tévécsatornáknak és streaming felületeknek köszönhetően kiváló filmekkel kapcsolódhatunk ki és töltődhetünk fel otthonunkban is a hétköznapokon és ünnepnapokon egyaránt.

Nem kérdés, hogy a magyar film megérdemel egy jeles napot.

A 2018-ban életre hívott magyar film napja programhoz nagy örömünkre évről évre egyre több szervező csatlakozik, idén ráadásul a közönséget már a filmválasztásba is bevonjuk, arra biztatjuk, hogy tegyék le voksukat kedvenc filmjeik mellett.” – fogalmazott Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Ingyenesen nézhető filmekkel ünnepli a FILMIO a magyar film napját, amelyhez előzetes közönségszavazást indított a Filmintézet.

Az április 16-ig tartó online szavazás során egy klasszikus és egy közelmúltban megjelent magyar filmre lehet voksolni, a legtöbb szavazatot kapott alkotások közül kettő az elmúlt évek mozisikereiből és három felújított magyar klasszikus ingyen nézhető lesz április 27–30-ig. A szavazók 10 db féléves ingyenes előfizetést nyerhetnek a FILMIO-hoz, amelyen több, mint 600 magyar film nézhető kiváló minőségben.

Szavazni ide kattintva lehet.

Borítókép: Klaus Maria Brandauer a Redl ezredes című filmben (Fotó: NFI/B. Müller Magda)