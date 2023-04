Meg akarják mutatni, milyen gazdag a magyar kultúra

– Úgy tudjuk, a diplomácia területéről érkezett a minisztériumba. Melyek voltak legértékesebb tapasztalatai eddigi pályáján?

– Én diplomatának készültem, az egész életemet erre építettem. A közgazdasági diploma megszerzése után elvégeztem a Georgetown Egyetemet Washingtonban. Hatalmas élmény volt, hogy nem sokkal a rendszerváltás után, az első hullámban vehettem részt abban a programban, amely ma már évről évre mindig megkapja az első számú diplomataképző intézetnek járó elismerést. Madeleine Albright, a későbbi amerikai külügyminiszter volt az egyik első szemináriumvezetőm, alattam járt a későbbi spanyol király, Fülöp, akkor még csak trónörökösként, sok pályatársat már akkor megismertem. Innen vezetett a pályám a magyar diplomáciába. Szolgáltam Washingtonban, Ausztráliában, majd Szöulban, és aztán ide, a kulturális diplomácia területére érkeztem.

– Mi változott attól, hogy egy gyakorló diplomata vette át a kulturális hálózat vezetését?

– A kulturális intézményeinket eddig is diplomaták vezették, hiszen a KIM megalakulása előtt a Külügyminiszté­rium fennhatósága alá tartozott. De nyilván szerencsés, ha olyan ember irányítja a területet, aki tudja, mit jelent külföldön szolgálni Magyarország ­érdekeit. Hasznos lehet a diplomáciai jártasság, a szakmai ügyek ismerete.

– Miben segítheti, támogathatja a magyar külpolitika szándékait a kulturális diplomácia?

– Minden kulturális diplomáciának elsődleges feladata a nemzeti kulturális értékek megmutatása. A miénk különösen gazdag és értékes. De az országimázs építése mellett sokszor segítjük a tudományos vagy a felsőoktatási együttműködéseket is. Mindemellett van egy erős rásegítő szerepe. Nem véletlen, hogy amikor Klebelsberg megalapította ezt a hálózatot, ezzel elindította azt a folyamatot is, amely Magyarország helyét újradefiniálta a világban, jobb pozícióba hozta, mint Trianon után volt.

– Milyen programokra számíthatunk a közeljövőben?

– Már elindult a 2024-ben előre látható nagyobb események szervezése. A magyar–török kulturális évaddal kell kezdenem. Ennek apropóját az adja, hogy idén december 8-án lesz száz éve annak, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatokat létesített. A Barátság és az együttműködés évszázada címmel meghirdetett programsorozat nyitórendezvényét Budapesten, záróeseményét Törökországban tartjuk, és közel száz programot szervezünk Isztambulban és Budapesten. Nagyon sokféle rendezvénnyel készülünk. Várhatók könyvbemutatók, táncszínházi előadások, kiállítások. És, ha már a programoknál tartok, elmondom, hogy szeretnénk olyan módon is magasabb szintre emelni a magyar kulturális diplomáciát, hogy a kombinált programok legyen a meghatározóak. Ebben a koncepcióban a nagyszabású rendezvények, kiállítások, fellépések köré szervezünk kisebb eseményeket, irodalmi, zenei esteket, bemutatókat, filmvetítéseket, egyszóval mindent, amit valamilyen módon csatolni lehet a nagyrendezvényhez. Ezeknek így erősebb hatásuk van, elnyújtják az élményt, kitágítják a lehetséges érdeklődők körét, megerősítik a hatását.

– Gondolom, a 2024 júliusától fél éven át tartó magyar EU-elnökséget is kihasználják.

– Hogyne! Az EU-elnökség erőteljes reflektorfény, amikor Magyarországot a magyar kultúra gazdagságán keresztül lehet megmutatni. Hasonló lehetőség lesz a párizsi olimpia, amikor látványos kulturális hozzájárulással szeretnénk gazdagabbá tenni a világra szóló sportesemény programját. És van egy nagyobb terv, amit előre látunk: 2025-ben Oszakában világkiállítást rendeznek. Dubajban rendkívül jól szerepelt Magyarország, reméljük, ezt megismételhetjük Japánban is.

– A látványos nagy rendezvények mellett aprómunkát is végez a hálózat. Ha jól tudom, a közelmúltban Ljubljanába és Zágrábba látogatott. Miért?

– A kulturális diplomácia mellett a magyar kulturális hálózatnak nemzetpolitikai feladata is van, és természetesen a magyar diaszpóra igényeit is igyekszünk támogatni, szolgálni. Ezeken túl a kultúra eszköz arra, hogy barátainkká tegyük a fogadó társadalom egészét vagy egy részét. E törekvésen belül fontos az is, hogy élő kapcsolatunk legyen intézményeink és a helyi kulturális szereplők között. Március derekán a Magyar Állami Népi Együttes lépett föl Zágrábban. E köré szerveztünk olyan programokat, amelyek elmélyíthették a kapcsolatokat. Találkoztam Szlovéniában egy kulturális államtitkárral, Zágrábban a kulturális miniszterrel, de a felsőoktatási államtitkár, illetve horvát kollégám, a horvát kulturális diplomáciáért felelős vezető is vendégül látott. Közben találkoztunk intézményvezetőkkel is, akikkel a lehetőségekről, partnerkapcsolatokról beszélgettünk. Szeretném a jövőben is folytatni ezeket a villámlátogatásokat. Csehországba, Szlovákiába, Romániába, Lengyelországba is el-elmegyek majd, követve természetesen a magyar diplomáciai célokat. Nekünk nagyon fontos valamennyi szomszédos ország, fontos a jó kapcsolat a visegrádi négyekkel, a Nyugat-Balkán országai­val, európai és amerikai szövetségeseinkkel, a Távol-Kelet országaival. Mindegyikre oda kell figyelnünk, mindenhol meg akarjuk mutatni, mennyire gazdag és tartalmas a magyar kultúra.

Borítókép: Csaba Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)