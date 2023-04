Novella-adaptációval készül a görög színház

Savvas Stroumpos, a Zero Point Theatre rendezője több ízben alkotótársként, valamint színészként is dolgozott együtt Theodórosz Terzopulosszal, a Színházi Olimpia egyik atyjával. Öt Kafka-témájú rendezése, és számos más, hasonlóan szürreális látásmódot képviselő darabhoz nyúlt a színház 2008-as létrejötte óta.

Ember és állat erőszakos kapcsolatát mutatja be a Jelentés egy Akadémiának előadása (Fotó: Zero Point Theatre)

A Jelentés az Akadémiának című Franz Kafka-novella főhőse egy Rőtpéter nevű majom. A Hagenbeck Társaság vadászcsoportja ejtette el az aranyparti dzsungelben, amikor csapatával inni ment a vízhez. Miután két golyó is eltalálta, elfogták, ketrecbe zárták a hajójukon. Sokkos állapotban, emlékezetkieséssel küzdve szökni próbált. Mivel nem járt sikerrel, figyelni kezdte a körülötte lévő matrózokat, megpróbálta utánozni a viselkedésüket. Ők viszont vadállatként kezelték, szórakozásból kínozták. Az elnyomástól szenvedő matrózok, ahogy ez már lenni szokott, a sérült, tehetetlen állaton élték ki az indulataikat. Amint a hajó Hamburgba ért, Rőtpéternek választania kellett az állatkert és egy zenés színház között. A színházat választotta. Az emberi magatartást kitanulva most színpadon mutatja be a humanizálódás erőszakos folyamatát.