Új kortárs művészeti kezdeményezést hív életre a Magyar Bankholding

Az MKB Bank a magyar kultúra és a fiatal magyar művészek támogatására, valamint a birtokában lévő műgyűjtemény méltó gondozására és modernizálására a közelmúltban hozta létre művészeti alapítványát, az MKB Bank a Művészet Támogatásáért és Fejlesztéséért Alapítványt. A művészeti központ ennek égisze alatt jön létre Budapesten, az Andrássy úton.

Az új művészeti és edukációs központ a látogatóknak minőségi kulturális és társasági programokat, rendszeres, izgalmas időszaki kortárs kiállításokat, a művészek számára pedig kiállítási lehetőséget, egyedi grafikai és alkotóműhelyeket, illetve ösztöndíj- és rezidenciaprogramot is biztosít a jövőben. A főváros szívében megnyíló épület az interaktív terek mellett kávézóval is várja majd az érdeklődőket.

A HAB célja, hogy támogassa a hazai és a régiós kortárs művészeti szcénát, elősegítse a művészet szeretetét és megismerését, valamint párbeszédet teremtsen a művészeten keresztül. Emellett elkötelezett a magyar és a nemzetközi kortárs képzőművészeti közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása iránt.

A Magyar Bankholding társadalmi felelősségvállalásról szóló programja a közösség fejlődését, a társadalmi jóléthez való hozzájárulást szolgálja, amelybe a kulturális és szellemi értékek megóvása és gyarapítása is beletartozik. A CSR-stratégia fontos elemét képezi ezért a művészet, azon belül a magyar képzőművészet helyzetének előremozdítása, valamint a pénzügyi és a művészeti edukáció összekapcsolása.

– Április végén lezárul tagbankjaink fúziója és az újonnan létrejövő MBH Bank súlyának megfelelően nemcsak az ország gazdasági, hanem társadalmi és kulturális életéhez is szeretne hozzájárulni. Ezért is hozzuk létre ezt a régióban is páratlan művészeti centrumot, amely mindenki számára kapcsolódási pontot kínál a művészethez, a képzőművészek számára pedig a lehető legjobb körülményeket biztosítja az alkotáshoz – mondta Barna Zsolt, a Magyar Bankholding elnök-vezérigazgatója.

A HAB első időszaki kiállításán szereplő műalkotások az MKB Bank művészeti alapítványának gondozásában álló gyűjtemény kiemelkedő darabjai. A kollekciót főként a XIX. és a XX. századi magyar képzőművészet fontos műalkotásai képezik. Az MKB Bank több mint 30 éve kezdte összeállítani gyűjteményét, amely többek között olyan kiemelkedő alkotásokat tartalmaz, mint

Barabás Miklós Egy utazó cigánycsalád Erdélyben vagy Székely Bertalan Csónakázó szerelmesek című műve. A kollekció számos eleme művészettörténeti jelentőséggel bír azáltal, hogy reprezentálja az egyes művészeti irányzatokat, illetve az adott alkotó életművében ritkaságnak számító alkotásnak, fő művének is tekinthető. A gyűjtemény többszáz darabból áll, és egyes alkotásokat csak kivételes alkalmakkor láthatott eddig a nagyközönség. A HAB nyitókiállítására kiválogatott műveket olyan ismert festők jegyzik, mint Székely Bertalan, Rippl-Rónai József, Szőnyi István és Mednyánszky László. Az első időszaki kiállítás kurátora Rockenbauer Zoltán.

A HAB művészeti igazgatója Vékony Délia lesz. Tervei között szerepel a gyűjtemény folyamatos bővítése, döntően kortárs darabokkal, és rendszeres időszakos kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, művészeti és közéleti programok szervezése a kiállítási anyagok és a gyűjtemény köré.

Fontosnak tartottuk, hogy a HAB élménytér ingyenesen látogatható legyen, mert hisszük, hogy a művészet mindenkié.

A HAB új otthonát ezért alapjaiban újítjuk meg, célunk, hogy interaktív, dinamikus intézményként a művészettel való találkozást élménnyé tegyük minden korosztály számára, teret biztosítsunk történelmi műremekek újraértelmezésére, új műtárgyak bemutatására, a művészek számára alkotásra. Mindemellett interaktív művészeti és közösségi eseményeket szervezünk, amelyekre mindenkit szeretettel várunk – emelte ki Vékony Délia.

Borítókép: Barabás Miklós Egy utazó cigánycsalád Erdélyben