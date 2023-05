Az utcazenész: Hobo is csatlakozott a színházi olimpiához

Olyan legendás Hobo-dalok csendültek fel a színházi olimpia tegnapi rendezvényén Kecskeméten, mint például a Hajtók dala, a Vadászat vagy a Mesél az erdő, de több új szám is elhangzott, köztük olyan, melyet még csak másodszor játszottak közönségnek.

Az utcazenészt a Nemzeti Színházban mutatták be az előző hónapban (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

– 1955 körül a Moszkva téren, majd – miután onnan elzavarták – a Déli pályaudvarnál, a Vérmezőn játszott egy vénember, Rexnek hívatta magát. Akkor még nem tudtuk, hogy ez a „Királyt” jelenti. Büszkén énekelt, és nem kalap, hanem egy első világháborús katonasapka hevert a lába előtt. Fájdalom és szomorúság volt a szemében akkor is, amikor mosolygott. Nekem legjobban a „Snejder Fáni” tetszett, mert az utolsó strófánál mindig rám kacsintott. Schneider Fáni csak azt mondta: Nem kell néki piros szoknya, / Inkább kell néki gigerli, / Az őt jobban ingerli! Nem tudtam, mit jelent a „gigerli”, és az ingerlésről akkor még fogalmam sem volt, de úgy gondoltam, valami nagyon izgalmas valaki lehet. Azon a nyáron sokszor láttam az öreg Rexet, aki egy idő után megszokta, hogy gyakran lát, és volt, hogy odaszólt nekem: „Holnap a Batthyány téren leszek.” Őszre onnan is eltűnt, és hiába kerestem, sehol sem leltem nyomát. Tízéves voltam, és igazából ez volt az első koncertélményem. Erre fogok emlékezni, ha most a színházi olimpia szereplőjeként kiállok önök elé – vallotta Földes László Hobo a produkcióról.

Hobo előreláthatólag körbejárja majd a színházi seregszemléhez csatlakozó színházakat, de elsőként Kecskeméten volt látható. Az előadáson Kiss Zoltán működik közre gitáron.

Borítókép: Hobo: Az utcazenész című produkció Kecskeméten (Fotó: A szerző felvétele)