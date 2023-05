Bánk bán kicsit másképp

A Váróterem Projekt társulata többek között arra is figyel, hogy olyan területekre is eljussanak, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. Azon túl, hogy iskolai tananyag, mi közünk a drámához, mit menthetünk át a jelenbe belőle? – ilyenfajta kérdésekre keresi a választ a nem hagyományos keretek közé megálmodott előadás.

A darabot az Bethlen Téri Színházban május 11-én délelőtt kilenc, majd tizenegy órai kezdettel láthatjuk.

A rendező, Visky Andrej három országban – Románia, Magyarország és az Egyesült Államok – rendezett eddig, jelenleg öt színházban futnak előadásai. A művész a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen diplomázott, majd a rákövetkező évben sikeresen felvételizett a New Haven-i Yale School of Drama rendező szakára, ahol megszerezte az MFA (Master of Fine Arts) képesítést. Külföldi tanulmányai után hazatért Erdélybe, ahol szabadúszó rendezőként, a Babes-Bolyai Tudományegyetem óraadó tanáraként, illetve a Váróterem Projekt Független Színházi Társulat tagjaként tevékenykedett.

A Bánk bán? Jelen! című előadásban az Erőss Zsolt hegymászó tragédiájáról tavaly bemutatott Magasságok és mélységek című alkotás nagyszerű női főszereplőjét, Pál Emőkét Melinda szerepében láthatjuk.

A Váróterem Projekt a színházi olimpián másik előadással is jelen van, az Alkésztisz május 12-én a Bethlen Téri Színházban lesz megtekinthető.

