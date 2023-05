Jól ismerte Tina Turnert Leslie Mandoki, meghatóan búcsúzik

Nyugodj békében, drága Tina! Amikor fent leszel és találkozol Milesszal, Jimivel és az összes többi nagyszerű zenésszel, valamint néhány Soulmate-ünkkel, amilyen Greg Lake, Jack Bruce és Jon Lord, akkor énekelj az angyaloknak, mert ők is nagyon jól tudják, hogy te vagy a legjobb. Mindig beragyogtad a színpadot, és most a mennyben a szellemed és a hangod is halhatatlan!