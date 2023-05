1939-ben Tennessee-ben született Anna Mae Bullock néven, egy tipikus amerikai farmon nevelkedett, az életében a legnagyobb fordulópontot pozitív és negatív szempontból az jelentette, amikor tizenhét évesen Ike Turner a koncertjén felhívta a színpadra, néhány évvel később pedig hozzá is ment feleségül, valamint a férfi együttesének az énekesnője lett. Tina Turner a férje oldalán érte el az első sikereket, számtalan sláger született a kapcsolatuk alatt, ugyanakkor a viszonyuk a bántalmazó házasságok mintapéldájává vált, a kábítószerfüggő Ike Turner rendszeresen megverte és megalázta, Tina Turner már csaknem negyvenéves volt, amikor beadta a válókeresetet és szólókarrierbe kezdett, a pályájának legsikeresebb szakasza azonban még csak ekkor vette kezdetét.

Tina Turner Fotó: Europress/AFP

Hatása túlmutatott a hagyományos popzenén, még Mick Jagger is azt nyilatkozta, hogy a Tina Turnerből áradó energia határozta meg leginkább a színpadi előadásmódját.



Az énekesnő több mint kétszázmillió lemezt adott el világszerte, valamint kétszeresen is bekerült a Guinness-rekordok könyvébe: egyetlen szólóelőadó sem adott el nála több koncertjegyet és senki nem lépett fel több fizető vendég előtt, mint ő, amikor 1988-ban Rio de Janeiro-ban mintegy 188 ezer néző előtt állt színpadra.

A karrierje során négy alkalommal Budapesten is koncertezett, 1982-ben és 1985-ben a Sportcsarnokban lépett fel, majd 1990-ben az MTK-stadionban, végül pedig 1996-ban a Népstadionban.

Szintén itthon évek óta nagy sikerrel fut az életét bemutató Rocknagyi című zenés darab a Turay Ida Színházban, amelyben Fehér Adrienn alakítja a sztárt. A mű szerzője, Topolcsányi Laura a nyolcvanas években, kamaszként szerette meg Tina Turner dalait, mint visszaemlékszik, a nővérével együtt táncoltak a számaira, egy gyönyörű szép, erotikus fekete párducot vizionált, amikor a hangját hallotta, aki csillog, miközben a színpadon táncol. A pályafutását azonban azonban később ismerte meg mélyebben, amikor elkezdett dolgozni az említett darabon.

Nagyon izgalmas, hogy nagyjából negyvenéves korában egy hatalmas vízválasztó pont kettéválasztja az élettörténetét. Egészen addig kínszenvedések voltak a mindennapjai, hiszen bár az első sikerei bearanyozhatták volna a fiatal éveit, azok mindig szó szerint ütések nyomát viselték, számos fellépést azért kellett lemondani, mert a férje olyannyira megverte, hogy ha így mutatkozik a nyilvánosság előtt, Ike Turner valószínűleg rögtön börtönbe került volna

– mondja el Topolcsányi Laura.

„És érdekes, hogy mindezek ellenére megtartotta a nevét a válása után: azt gondolom, hogy ezt nemcsak amiatt tette, mert akkorra már emblematikus sztár volt és így ismerte a közönség, hanem azért is, mert egy végtelen megbocsátás jellemezte a személyiségét. Képes volt lezárni a múltját, békére lelni és továbblépni. Mindebben a spiritualitása is segítette, a buddhista hite a művészetében is hangsúlyosan megjelenik, Sarvesham Svastir Bhavatu címmel mantrát is énekelt, ezzel dolgozta fel talán az életének a sötétebb szakaszát – folytatja. Majd hozzáteszi: ebben az elengedésben nagy szerep volt későbbi férjének, Erwin Bachnak is.

A kettőjük szeretetteljes viszonyát jól illusztrálja, hogy amikor 2013-ban Tina Turner veseelégtelenséggel küzdött és Svájcban – ahol erre legális lehetőség van – eutanáziára készült, Bach felajánlotta transzplantációra az egyik veséjét, mondván, hogy a felesége nélkül úgysem lenne értelme az életének.

Az Ike Turnerrel való kapcsolata azonban két generáción keresztül mérgezte a családját, a három közös gyerekükből ketten meghaltak: a legidősebb, Craig Raymond Turner 2018-ban öngyilkosságot követett el, Ronnie Turner pedig tavaly decemberben hunyt el rákban.

Topolcsányi Laura számára azonban a leginkább csodálatra méltó Tina Turnerben, hogy a legnehezebb pillanatokban is képes volt megőrizni az egyensúlyát. Nem volt megosztó személyiség, nem olvashattunk arról, hogy részegen randalírozott vagy fotósokkal verekedett volna össze, mindig méltóságot árasztott.