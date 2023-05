Minden egy helyen: OperApp

10–25%-os jegyvásárlási kedvezményt, elővásárlási lehetőséget, parkolási segítséget és személyre szabott akciókat is kínál az Opera OperApp elnevezésű új applikációja.

Az alkalmazás nem csupán a Magyar Állami Operaház műsoráról, művészeiről és játszóhelyeiről nyújt széles körű, részletes információt, de az ingyenes regisztrációt és bejelentkezést követően a dalszínház hűségprogramjával összehangolva, okoseszközről is bemutathatóvá teszi a virtuális kedvezménykártyát, a hűségprogramban résztvevők pedig tájékozódhatnak a vásárlásaik során összegyűjtött pontjaikhoz tartozó kedvezményszintről is.

Hamarosan a megváltott jegyek és bérletek is elérhetővé válnak, így egyszerűen és bármikor hozzáférhetők lesznek az előadások előtti jegy- és bérletellenőrzések alkalmával. A későbbiekben az applikáció újabb szolgáltatásokkal is bővül a tervek szerint.

Számos kedvező jegyvásárlási lehetőség érhető el az új évadban is

A matiné-előadások, azaz a délelőtti előadások kedvezményes díjszabásúak, az alapárhoz képest legtöbbször 50%-os kedvezményt nyújtanak a vásárlóknak. Igénybe vehető diákkedvezmény is, amit az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők tudnak felhasználni. Ez az opció 50%-os kedvezményt nyújt, ami a matiné-előadáson már 75%-os kedvezményt jelent az esti alapárhoz képest. A diákigazolvány érvényességét beléptetéskor jegyvizsgáló kollégáink ellenőrizhetik.

De családi kedvezményt is kínál a dalszínház: két teljes árú jegy személyes vásárlása esetén a 18 év alatti gyermek(ek) számára a jegyárból 80%-os kedvezményt biztosít a Magyar Állami Operaház, ami egy matiné-előadáson már 90%-os kedvezményt jelenthet az esti alapárhoz képest.

A gyermekek életkorát a beléptetéskor a jegyvizsgáló kollégák ellenőrizhetik. Opció még a hatos kártya is, mely a 2023/24-es évadban az Eiffel Műhelyház hat tetszőleges előadására váltott jegy után három szabadon választott operaházi alkalomra 50%-os kedvezménnyel válthatók belépőjegyek.

A Szláv szezon jegyvásárlásának megindulásával párhuzamosan még 2023. május 31-ig tart a bérletváltási időszak is, amely 40-féle konstrukcióban kínál bérleteket átlagosan 30%-os kedvezménnyel. A bérlet- és jegyvásárlási kedvezmények nem összevonhatók.

Új és régi kedvezmények

Nyilvános főpróbákba tekinthetnek be az érdeklődők, ahol alapárhoz képest 80-90%-os kedvezménnyel válthatnak jegyet különböző kedvezményezett társadalmi csoportok, így a Budapesti Operabarátok Egyesületének tagjai, továbbá diákok, nyugdíjasok, pedagógusok, könyvtárasok, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, valamint állami szervek dolgozói és közalkalmazottai. A nyilvános főpróbák jegyértékesítése várhatóan 2023 augusztusában kezdődik, a jegyek megváltása kizárólag személyesen az operaházi jegypénztárban, a kedvezményre jogosító dokumentumok bemutatásával lehetséges.

Elővásárlási lehetőség a karzat kedvezményes oldalsó ülőhelyeinek megvásárlására. A KarzatKlub elsősorban zenekedvelők számára hozzáférhető, a színpadra részlegesen rálátó helyek automatikusan elérhetők az OperApp regisztrációval.

Karzati állóhelyekeket is biztosít az Operaház újranyitása óta érvényben lévő rendszerben az előadások előtt két órával matiné-előadások esetén egy órával. Online és a jegypénztárban is elérhetővé válnak a 3. emeleti karzat állóhelyei. Az előadás típustól függően 1400, 2150 és 3100 forintos, kipárnázott kar- és fenéktámasszal ellátott 64 állóhely a telt házas előadásokra is bejutást engednek, az egyes helyek ugyanakkor részleges rálátást nyújtanak a színpadra, ezt azonban a 3. emeleten kihelyezett színpadi monitorok ellensúlyozzák.