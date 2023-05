„Megszólal” a Néprajzi Múzeum

Az új Néprajzi Múzeum tizenhárom nemzetközi elismerésben részesült: többek között elnyerte az International Property Awards „European Best Public Building”, „World’s Best Public Building” és a „World’s Best Architecture” díjait 2018-ban. Párizsban, Londonban, Frankfurtban is díjazták, Kínában a világ legjobb kulturális építészete fődíjat kapta meg, és három nemzetközi szaklap is az év épületének választotta. Idén a világ legismertebb New York-i online építészeti magazinja, az Architizer az A+Awardon múzeum és homlokzat kategóriában első díjasként a világ legjobb épületei közé sorolta.