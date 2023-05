A tengerentúlon is hódít a huszármese: New York után Washingtonban mutatták be a Hadikot

A magyarországi mozikban márciusban bemutatott alkotást az Egyesült Államokban több magyar közösség láthatta már, így a héten a Florida állambeli Sarasotában, azt megelőzően a magyar film napja alkalmából a New York-i magyar kulturális központban, a Liszt Intézetben is telt ház előtt vetítették.

– A Nemzeti Filmintézet és a Liszt Intézet New York együttműködésében a Hadik-filmet a tervek szerint láthatják az Egyesült Államok további magyar közösségeiben, valamint idén filmfesztiválokon is bemutatják, így Los Angelesben, valamint Kanadában, Torontóban is – mondta Palotai Csenge, a New York-i Liszt Intézet igazgatója.