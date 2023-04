Huszármese

A dicsőséges tavaszi hadjárat csatáit vívják újra hagyományőrző huszárok a héten, s hogy emögött mennyi munka van, még az is elképzelheti, aki épp egy családi kirándulást próbál megszervezni. Az expedíció nyilvánvalóan akkor lesz sikeres, ha annak minden mozzanata előre átgondolt az indulástól a hazaérkezésig. A mozikban látható Hadik-történet sem más, mint mintapéldánya a kiválóan lebonyolított hadi vállalkozásoknak: a vezető felkészül, mérlegeli az esélyeket, gondoskodik az élelmezésről és a takarmányról, felderítőkkel biztosítja a menetvonalat, és pontosan megtervezi a visszavonulási útvonalat is. Hát nem érdekes, hogy valójában ezt a szervezési bravúrt hívják a legnagyobb magyar huszárcsínynek?

De miért van az, hogy a mintaszerű pontossággal kivitelezett akcióból szinte semmi, de semmi, csupán egyetlen színes epizód épült be a nemzet emlékezetébe? A 48 balkezes kesztyűé.

A legenda szerint Hadik két tucat, Berlin címerével hímzett kesztyűt hozott ajándékba Mária Teréziának a portyáról. Egyes források tudni vélik, hogy a huszárok csak azért tartózkodtak egy napot a városban, mert várták, hogy a kesztyűk elkészüljenek. A porosz királyhoz hű berlini mester azonban 24 pár helyett 48 balkezes kesztyűt csomagolt. Miért felejthetetlen az eset? Amiért az obsitos bakák háriádái, a veteránok képtelen történetei, amelyek fittyet hánynak a lehetetlenre, olykor még a halált is kifigurázzák. A valóság és a mese határán cselekvő hős előhívja a harcos archetípust és a hozzá kapcsolódó alaptörténeteket.

Lovagnak lenni már Don Quijote korában is anakronisztikusnak tűnt, mégis megmaradt gyerekkori álomnak a XXI. században is. Az álmok továbbvihetők, a mese valósággá válhat. A Don Quijote-emléktúrán adták magukat párhuzamok: a villám sújtotta fa távolról ijesztő sárkánynak tetszett, amelyen Freston, a gonosz varázsló lovagolt. Esténként Radnóti Miklós átdolgozásában olvastuk a szöveget, nappal pedig annak rendje és módja szerint láttuk, amint Freston szélmalommá változtatja az óriásokat. Velünk mást is tett: rózsaszínné festette a lovainkat. Persze a történet elmondható úgy is, hogy az egykori malomépület gazdája Almádi kőzúzalékát használta az építkezéshez, még a betont is vörösre színezte vele. A finom por pedig megülte az udvart. Sötétedéskor érkeztünk a szállásra, és amint lenyergeltünk, az izzadt szürkéknek első dolguk volt meghempergőzni a földön. Reggelre arra ébredtünk, hogy Freston halvány rózsaszínné változtatta a lovainkat. A kalandot kiszínezi az emlékezet, különösen az éves Radetzky-túrán merülnek fel új epizódok, Sümeg felé menet, amikor a Borhordó úton a vasas, bauxitos agyagba csüdig merülnek a lovak esős időben. Ott is Freston keresztezi az utunkat.

A nagy alaptörténetek a felfoghatatlant magyarázzák nagy garral, s közben felnőtté válni is megtanítanak.

Túlélni, vesztes helyzetből kijutni, az elviselhetetlenen felülemelkedni, egy eseménysornak új értelmet adni, átkeretezni a történetet.

Egyes szereplők a „legendás lények és megfigyelésük” alapállást válthatják ki a hallgatóságból, mert visszataszítóak vagy nevetségesek, ám a jó mesékben mindig van kivel azonosulni. Az emberi agy ilyenkor aktivizálódik, s ahogy nő a feszültség, egyre inkább részévé válunk az eseményeknek, átvesszük a hős szempontjait, rezonálunk az érzéseire. Információk és adatok kieshetnek az emlékezetünkből, de az érzelmi bevonódás miatt az üzenet megmarad. Visszaidézhető az évek múlásával is.

Tavaszi Emlékhadjárat hagyományőrző huszárokkal. Jászberény, 2021. Fotó: Új Néplap/Pesti József

A gyerekkor nagy történeteinek újraélése már felnőtt magatartást kíván. Talán majd egyszer a mai kis huszárok kalandjaiból is hősi eposz, elbeszélő költemény lesz, de addig is jó megjegyezni: ezek beavatástörténetek. A hagyományőrző vitézek azt az életfeladatot, amely előttük áll, beteljesítik. A mese valósággá válik, a héten épp a Tavaszi Emlékhadjáraton Tápióbicskén, Isaszegen, majd április 8-án, szombaton Vácott győznek a magyarok.