Varjú Karcsi: színházi nevelési előadás az olimpián

Visky Andrej 2011-ben diplomázott színészmesterségből a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen. A következő évben sikeresen felvételizett a New Haven-i Yale School of Drama rendező szakára, ahol 2015-ben Don Juan (Moliére) című vizsgaelőadása megrendezése után megszerezte az MFA (Master of Fine Arts) képesítést.

Külföldi tanulmányai után hazatért Erdélybe, ahol szabadúszó rendezőként, a Babes–Bolyai Tudományegyetem óraadó tanáraként, illetve a Váróterem Projekt Független Színházi Társulat tagjaként tevékenykedett. Három országban (Románia, Magyarország és Amerika) és nyolc különböző színházban rendezett a legkülönbözőbb műfajokban. Jelenleg öt színházban vannak műsoron előadásai, többek között Visky András Caravaggio című darabja (Csíki Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár) és a Horváth-Előd Benjáminnal közösen adaptált Alkésztisz (Váróterem Projekt, Kolozsvár).