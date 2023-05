Zerkovitz tér és Eisemann liget: utcákat és tereket neveznek át néhány napra Veszprémben

Operett kicsiknek és nagyoknak

A veszprémi operettfesztivál 2023-as kiadását Rátonyi Róbert születése századik évfordulójának évében rendezik. – Ez a rendezvény az operetthagyományokra épül kielégítve a modern kor igényeit. Évről évre nő a látogatók száma, azt reméljük, hogy a tavalyi csaknem tízezer látogatónál is többen vesznek majd részt idén a rendezvényen. Az operettfesztivál igazi családi esemény, hiszen a nagyszülőktől a legkisebbekig talál majd mindenki kedvére valót.

Lesz gyerekszigetünk, ahol kézműveskedés, mini óriáskerék és számtalan érdekes program várja a legkisebbeket, de a gasztroperett-térben az operetthez kapcsolódó tematikus ételeket is megkóstolhat mindenki – mesélte Keller János, az esemény művészeti vezetője.

Rátonyi születésének 100. évforulóját is ünnepli idén az operettfesztivál (Fotó: Petőfi Színház)



Csárdáskirálynő, operettvonat, látványos felvonulás

Az operettfesztivál számos programmal várja az operett rajongóit, például Mészáros Árpád Zsolt rendezésében Csárdáskirálynő bemutatónak ad helyet Veszprém. – Június 15-én egy látványos felvonulással indítjuk a fesztivált a vártól a színházkertig lovaskocsikkal, fúvószenekarral, táncművészekkel. Menet közben egy-egy erkélyről is felcsendülnek majd operettslágerek, majd a Petőfi Színházban kezdetét veszi a hatalmas nyitógála. A fesztivál további napjai is tartogatnak meglepetéseket, a Csárdáskirálynőt saját rendezésünkben mutatjuk be, és szakmai beszélgetések is hallhatóak lesznek Galambos Erzsivel, Drahota Andreával Esztergályos Cecíliával.

Derzsi György és zenekara is énekre, táncra hívja majd a közönséget a Csókos asszony előadás után. Lesz operettvonat is, amivel Veszprémet járhatják be az érdeklődők, miközben operettslágerek csendülnek fel. Mindezek mellett rengeteg hazai és határon túli előadással készülünk

– ismertette a négynapos fesztivál programjait Keller János.