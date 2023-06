Átadták a színházi Oscar-díjakat, tinimusical és Tom Stoppard tarolt

Az amerikai írócéh (WGA) sztrájkja ellenére megtartott háromórás, a CBS tévécsatornán élőben közvetített díjátadó házigazdája a Tony- és Oscar-díjas Ariana DeBose volt. Az este több győztese, köztük a legjobb rendező díját a Leopoldstadt színre állításáért elnyerő Patrick Marber is arra használta fel köszönőbeszédét, hogy kifejezze szolidaritását a sztrájkoló írókkal. Azt is megjegyezte, hogy a gála műsora az írók közreműködése nélkül is olajozottan működik, ami nem meglepő számára, mivel – mint mondta – a színészek nagyszerűen improvizálnak.

A Kimberly Akimbo kapta a legjobb musical díját, a főszereplő kamaszt játszó Victoria Clark pedig 2005 után most másodszor is Tony-díjas lett. A legjobb dráma elismerését a Leopoldstadt nyerte, amely fél évszázadon keresztül kíséri végig egy bécsi zsidó család történetét.

A legjobb színész díját Sean Hayes vehette át a Goodnight, Oscar című előadásban nyújtott alakításáért. J. Harrison Ghee a Van, aki forrón szereti című musical főszereplőjeként, Alex Newell pedig a Shucked című musical színészeként kapott Tony-díjat. A legjobb színésznő trófeáját Jodie Comernek ítélték oda a Prima Facie című színműben nyújtott játékáért.

A musicaleknél a legjobb rendező Tony-díját Michael Arden kapta a Parade című produkcióért. A legjobb felújítás díját a Topdog/Underdog nyerte el.

A legjobb koreográfia Tony-díját Casey Nicholaw vehette át a Van, aki forrón szereti című musicalért. A legjobb eredeti zenéért pedig a Kimberly Akimbo zeneszerzőjét, Jeanine Tesorit és dalszövegíróját, David Lindsay-Abaire-t díjazták.