Most újabb hírességről derült ki, hogy édesanyja, Dean Rosemary révén családfájukon a Tiszadob tábla is ott szerepel. Mint kiderült, Dean Norris, a Breaking Bad, azaz a Totál Szívás sztárjának anyai nagyanyja Magyarországról bevándorolt család tagja, az 1930-as amerikai népszámláláson ugyanis Julia Batcho (eredetileg Bacsó Júlia lehetett) néven szerepel.

Dean Norris Budapesten, a Sándor-palotánál. (Fotó: Instagram/Dean Norris)

A világsztár igencsak büszke lehet őseire, mert családjával (ügyvéd feleségével öt gyermeket nevelnek a kaliforniai Temeculában) – ahelyett, hogy valamelyik felkapott, egzotikus üdülőparadicsomban nyaralna, most hazánkba látogatott.

Az idén 60 éves amerikai színész Dean Joseph Norris néven látta meg a napvilágot Indiana államban, South Bendben. Bár tehetsége alapján bármilyen pályát választhatott volna – hisz már szülővárosa gimnáziumában is osztályelső volt, majd bejutott a Harvardra, ahol társadalomtudományokat hallgatott –, kitűnő tanulmányai mellett már diákként színészkedni kezdett. Az egyetemen tagja lett az Egyesült Államok legrégebbi színtársulatának, a Hasty Puddingnak, itt vált egyértelművé színászi elköteleződése. A Harvard elvégzése után Londonba utazott, ahol a Royal Academy of Dramatic Art intézményben pallérozta művészi képességeit, ahol 1987-ben diplomázott.

A színész eddigi legnépszerűbb szerepe Hank Schrader DEA ügynök alakítása volt az AMC Breaking Bad – Totál szívás című drámasorozatában, amellyel a kritikusok elismerését is kivívta.

Játszott a CBS A búra alatt című sci-fi-sorozatában, ahol James „Big Jim” Rennie karakterét hozta. Norris a New York rendőrei, az X-akták, Az elnök emberei és a Lost – Eltűntek című sorozatok epizódjaiban is vendégszerepelt. 2017 óta a maffiafőnök, Clay „Uncle Daddy” Husserként láthatják a nézők a TNT Claws című sorozatában.

Mozifilmekben is komoly feladatokat kapott, karakteres alakja miatt főleg akciófilmekben osztották rá rendőrök, katonák, nyomozók, vagy különleges ügynökök szerepét.

Olyan világhírű alkotásokban is láthattuk, mint a Halálos fegyver 2., az Ölve vagy halva, a Total Recall – Az emlékmás, a Terminátor 2., Az ítélet napja, a Csillagközi invázió, A sejt, A család kicsi kincse, az Evan, a minden6ó és a Bosszúvágy.

A Breaking Bad Schrader ügynöke most civilben érkezett családjával Budapestre, ahol előbb gyönyörű fővárosunk nevezetességeit kereste fel, ahonnan fiaival büszkén jelentkezett be több alkalommal is Instagram-oldalán.

Dean valószínűleg gyakran mesélhetett gyermekeinek Magyarországról, családja történetéről, hisz nem lehet véletlen, hogy fiai örömmel követték kis hazánkba. Egyiküket annyira elragadta a magyar virtus, hogy még egy turulos-magyar címeres tetoválást is varratott a hátára.

Dean Norris fia a Budai Várban. ( Fotó: Instagram/Dean Norris)

Norris és családja Tiszadobra is elutazott, hogy a Szabolcs megyei faluban felkeressék őseik meglévő emlékeit. Insta-bejegyzésében örömmel tette közzé, hogy sikerült felkutatniuk a temetőben a dédapja sírját.

Az amerikai színész a magyar vendégszeretetből is kapott ízelítőt, a helyiek citerazenével, történelmi, helytörténeti áttekintéssel fogadták őket.

Reméljük, hogy a család fiatalabb tagjai látogatásuk után nemcsak a bőrükre varrt, de a szívükbe égett emlékekkel is elviszik a tengerentúlra hazánk jó hírét. Mert ott ez most nagyon jól jön nekünk!

Borítókép: Dean Norris amerikai színész fiaival Tiszadobon. (Fotó: Instagram/Dean Norris)