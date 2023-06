Nyáresti programok a Benczúr-kertben

Kiadott közleményükben és honlapjukon is részletesen leírják a programokat, ebből szemezgetünk a cikkben. Holnap este, a fesztivál nyitóestjén és július 5-én egy titokzatos lény, a Macskadémon fészkeli be magát az ódon udvarba. Mint írják, Karafiáth Orsolya és Bella Máté abszurd komédiája egy négylakásos társasházban játszódik. A díjnyertes zenés darab szórakoztatóan mesél az elmagányosodásról, a szerelemről és az emberi kapcsolatok fontosságáról. A szereplők Mester Viktória, Szemenyei János, Nádasy Erika, Mertz Tibor és Mátyássy Bence, valamint maga a szerző: Karafiáth Orsolya. A darabot Gergye Krisztián rendezte.

Lőrinczy György, Mester Viktória , Mátyássy Bence és Szűcs Gabi a Benczúr-házban. Fotó: Benczúr Ház Rendezvényközpont

Musicallegendák is érkeznek a Benczúr-kertbe

Június 19-én igazi musicallegendák érkeznek a Benczúr-kertbe. A Musical Klubban a házigazdák, Kocsák Tibor, Várkonyi Mátyás és Borsi László kötetlen formában kalauzolják végig a Rock Színháztól napjainkig a közönséget a hazai és külföldi musicalek világában, sok élőzenével, máshol nem hallható sztorikkal, kulisszatitkokkal, játékokkal, izgalmas meglepetésekkel. Az első est két sztárja Janza Kata és Földes Tamás, ahol felcsendülnek musicalörökzöldek, híres és kedvelt musicalslágerek, új dalok és játékos, tréfás, humoros improvizációk is. A Musical Klub augusztus 21-én is várja majd a nézőket. Június 19-től a hagyományokhoz híven a Benczúr-ház ad otthont a Mutasd magad! kreatív tábornak. A tábor vezetői a Budapesti Operettszínház színművészei: Bordás Barbara és Kékkovács Mara. A zenés gyermekdarabokkal, más országok meséivel, zeneirodalmával való ismerkedés célja a képzelet és fantázia fejlesztése, az elfogadásra és nyitottságra, kreativitásra való nevelés. Június 27-én Mozart egyik legkedveltebb operáját, a Don Giovannit láthatják a nézők az Erkel Operastúdió növendékeinek előadásában. Július 10-én ismét Mozart és ismét fiatalok. Rost Andrea PályaStart mesterkurzusának résztvevői tavaly nagy sikerrel játszották a Zeneakadémián a Figaro házassága szcenírozott, koncertváltozatát Béres Attila rendezésében. Idén nem csak a VeszprémFesten, de a Benczúr-kerti estéken is fellépnek.

Jazz a színpadon

Július 18-án Bényei Tamás lép fel a Hot Jazz Band zenészeivel, akik igazi zenei kalandozásra, könnyed szórakozásra és táncra is hívják a közönséget. A közel negyven éve alakult együttes 2015-ben a hazai jazz-zenekarok közül elsőként részesült a legmagasabb állami kitüntetésben, a Kossuth-díjban. Augusztus első napján a magyar jazzélet másik előadója, Sárik Péter érkezik triójával és egy különleges esttel a kertbe, ahol közreműködik Falusi Mariann is. A koncertjükön magyar slágerek jazzes feldolgozásai hangzanak el. A Jazzkívánságműsor koncertek 2010-ben indultak. A közönség bármilyen műfajú dalt kérhetett, a trió pedig eljátszotta a saját stílusában. – A elején álmomban sem gondoltam volna, hogy a Jazzkívánságműsor ennyire népszerű lesz, de a koncertek során rájöttem, hogy mi a hatalmas siker titka – árulta el korábban Sárik Péter. – Annak ellenére, hogy látszólag könnyed slágereket játszunk, a színpadról mégis sokszor igen kemény jazz szól, de LGT-be, Kovács Katiba, a legnépszerűbb előadókba ‘csomagolva’. Így a jazzt egyébként nem kedvelők szívesen hallgatják kedvenc dalaikat, és szinte észre sem veszik, hogy jazzkoncerten vannak. A jazzrajongók ugyanakkor örömmel fogadják az új sztenderdeket, hisz a jazz hőskorában ugyanez történt: a legismertebb slágereket játszották el a jazz-zenészek, csak másképp – foglalta össze z előadó.

Augusztus 7-én én Szűcs Gabi énekesnő Szervét Tibor kommentárjaival kiegészített zenés estjén ismét a jazzé lesz a színpad. Az előadás a Szeretők és feleségek címet viseli, kicsit színház, kicsit koncert is. Így írnak az előadásról: „Századok óta érdekes a nő, aki csábító, végzetes, 'szeretőnek való' és a 'másik oldal', az odaadó házastárs, anya, támasz a férfi életében: a feleség. Megannyi könyv, film, zene, dal, szól erről a témáról. Az esten a két népszerű színművész a 20. század első felének zenéin és írásos emlékein, naplórészleteken, önéletrajzi vallomásokon keresztül idéz fel legendás nőket, akik feleségek és anyák is voltak, mégis szerelmeikről, szeretőikről lettek híresek. Ők voltak koruk leghíresebb 'végzet asszonyai', ugyanakkor történeteikből mindig kitetszik a vágy: feleségnek lenni.” A nőiség, a szerelem, a titkos és nyílt kapcsolatok, a titokzatos és elbűvölő, csábító és számító végzet asszonyai és a sokszor magányos vagy elhagyott feleségek dalai, történetei szólalnak meg, a legismertebb női előadókat, köztük Marilyn Monroe-t, Karády Katalint, Marlene Dietrichet vagy Nina Simone-t idézve – swing- és mainstream jazz alapokon.