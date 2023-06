Vastaps, nem csak a színészeknek

– A 10. színházi olimpiára 58 országból érkeztek művészek, közel 400 társulat vendégeskedett Magyarországon. A fesztivál gerincét pedig a 9. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) adta. A kapcsolatfelvétel és -tartás oroszlánrésze pedig a nemzetközi kapcsolattartó munkatársakra hárul. Mikor kezdődött a színházi világtalálkozó szervezése?

Szekér Anna: – Körülbelül 2021 decemberében kezdtük el a fesztivál szervezést, azaz akkor vettük fel a kapcsolatot a társulatokkal. Ez úgy működött, hogy a színházi olimpia bizottsága ajánl különböző előadásokat és társulatokat, azaz hogy mit és kit hívjunk meg. Ezt követően a soron következő olimpia szakmai bizottsága – élükön Vidnyánszky Attila vezérigazgató úr és Kulcsár Edit Ágota dramaturg, a fesztivál fő szervezője – döntött arról, kiket hívunk a világszínházi eseményre, s azon belül is a MITEM-re. Majd 2022 januárjában küldtük ki a meghívókat, sőt létrejött a fesztivált lebonyolító kft. is.

– Hány szakmai partnerrel kellett felvenniük a kapcsolatot?

Berettyán Petra: – Nagyjából 60-70 partnerrel. Mivel a színházi olimpia minden hazai színházhoz intézte a felhívását, a magyarországi színházak vezetőivel az igazgató úr külön is egyeztetett. Körülbelül ötven külföldi partnerről van szó, akik között van olyan, akivel már régebbi a munkakapcsolat, de akad olyan is, akivel még csak most találkoztunk.

Sz. A.: – A fesztiválon részt vevő társulatok végleges névsora viszont nagyon sok külső tényezőtől függött: a szervezési szakaszban még a világjárvány alakulásától, majd a háborús helyzettől, de környezeti katasztrófáktól (például árvíz stb.) is, hiszen a világ minden tájáról vártunk művészeket.