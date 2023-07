„Készül a magyar Trónok harca, a Hunyadi-sorozat, ami maga a magyar történelem, és izgalmasabb, mint bármilyen fikció. A holló felemelkedése (Rise of the Raven) az utóbbi idők egyik legnagyobb nem angol nyelvű, történelmi témájú filmalkotása” – írta közösségi oldalán Novák Katalin köztársasági elnök. Az államfőt a fóti forgatáson Robert Lantos és Krskó Tibor producerek kalauzolták végig a Hunyadi János nagy csatáit és a korabeli intrikák helyszíneit megidéző díszletek között.

Novák Katalin a Hunyadi-film forgatásán Forrás: Facebook/Novák Katalin

Mint írta, a kezdetektől támogatja az ötletet, hiszen már annak megszületésekor is világos volt, hogy

nemcsak bennünket, magyarokat nyűgöz majd le a sorozat és Hunyadi János Európa sorsát meghatározó élete. A forgatás kulisszáit látva biztos vagyok a sikerben. Várjuk a bemutatót!

– áll Novák Katalin Facebook bejegyzésében.

A közelmúltban megkezdődött a tízrészes televíziós sorozat forgatása Hunyadiról. A széria Bán Mór monumentális regényfolyama alapján készül, többé-kevésbé hűségesen követve annak eseménytörténetét.

– Azt szeretnénk, ha látványos, élvezetes, izgalmas kalandtörténet születne. Arra törekszünk, hogy átélhető módon elevenedjen meg a néző előtt Hunyadi élete. Óriási szükség van arra, hogy a magyar néző végre kapjon egy olyan sorozatot, ami a saját, nemzeti történetünket jeleníti meg, annak is egy olyan szakaszát, amiről eddig, meglepő módon sem mozi-, sem tévéfilmek nem készültek. Végre tudjunk egy olyan szériát nézni, ami nem a törökökről szól, nem az angolokról, itáliaikról, nem az amerikaiakról, hanem a mi történetünk. Ezt a históriát el kell mesélnünk. Egyrészt nagyon büszkék lehetünk rá, másrészt önmagában is lenyűgöző, epikus történetről van szó, hiszek abban, hogy a világ minden részén megállja a helyét. A regénysorozat bebizonyította, hogy van létjogosultsága a magyar történelmi regényeknek. Bízom benne, hogy a filmsorozat is ad efféle lendületet, plusz inspirációt a tévészériák területén – nyilatkozta lapunknak Bán János író.

Borítókép: Novák Katalin a forgatáson (Forrás: Facebook /Novák Katalin)