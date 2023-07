Meghalt a jazzlegenda, Tony Bennett, aki Lady Gagát és Amy Winehouse-t is megénekeltette

A legendás New York-i pop- és jazzénekest 96 éves korában érte a halál – adta hírül a BBC. Bennett legismertebb dalai közé tartozik a The Way You Look Tonight, a Body and Soul és az (I Left My Heart) In San Francisco.

Fellépett Lady Gagától kezdve, Amy Winehouse-szal Aretha Franklinnel és Frank Sinatrával is, aki egyébként a szakma legjobb énekesének nevezte.

Hét évtizedes karrierje alatt több millió lemezt adott el, és 20 Grammy-díjat nyert, köztük egy életműdíjat is.

Bennett 1926. augusztus 3-án született New York-ban, miután családja Olaszországból vándorolt az Amerikai Egyesült Államokba. Anthony Dominick Benedetto szegénységben nőtt fel a New York-i Queens kerületében.

Apja egy élelmiszerboltban dolgozott, és amikor fia tízéves lett, meghalt. Pontosan ez terelte a fiatal Tonyt a siker irányába. Egyszer azt mondta, hogy a családi legendájuk szerint apja egy hegy tetején állt, és az egész völgy hallotta, ahogy énekel. „Ez az oka annak, hogy énekelek” – fűzte hozzá.