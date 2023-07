Összművészeti fesztivál a Duna ölelésében

Az itt élő közösségek a mai napig gyakran tesznek tanúságot arról, hogy az összefogásnak és a minőségi együtt töltött időnek egyre inkább kiemelkedő szerepe van az életükben. Sokan úgy érzik, hogy a felgyorsult világban szükség van egy kis lassításra, közösségi élményre, kikapcsolódásra. Ennek a gondolatnak a mentén indult el az itt élő és számos, nemzetközileg ismert formációban aktív zenész, Varga Kornél, hogy társaival anyagi javak nélkül, összefogásból, közösségi alapon, megálmodja a Denagyvilágot, ahol számos zenei műfaj lel otthonra a jazztől a világzenén át a népzenéig, irodalmi és társművészeti programokkal, gyerekeknek szóló udvarral és folkkocsmával.

A fesztiválon a Kiskalász zenekar is koncertet ad. Fotó: Denagyvilág-fotó

A művészeti fesztivál születése

– Most lesz öt éve, hogy a családommal Szigetmonostorra költöztünk – mondta lapunk érdeklődésére Varga Kornél. – Már egy ideje terveztem, hogy létre kellene hozni itt egy művészeti fesztivált. A helyszín kiváló, elhelyezkedésének köszönhetően igen védett. A sziget a Duna ölelésében van, és adott a macskaköves főutca, a templomok. Találtam egy segítséget, Kövesdiné Zákány Szandrát, aki ismeri a helyi viszonyokat és volt kedve társulni hozzám szervezőként. Nem terveztem ekkorára a fesztivált, de így alakult. Neves zenészek, technikusok, színpad mesterek csatlakoztak hozzánk, de grafikus, webfejlesztő, nyomdász, fotós és rengeteg önkéntes is segíti a munkánkat, hogy elindíthassuk a fesztivált. Egyedül a Halmos Béla-programtól kapunk támogatást – foglalta össze az ötlet megálmodója. Mint mondta, az elkövetkezendő években tervezik, hogy esetleg a sziget többi települése is csatlakozik a rendezvényhez.

Hogy a fesztivál életre keljen, és évről évre egyre többen csatlakozhassanak hozzá és ehhez a minőségi kikapcsolódáshoz, néhány helyszín belépőjegy vásárlásával látogatható. Ilyen a nagyszínpad, a Régi-módi jazz udvar és a Panoráma irodalmi színpad, míg a többi helyszín ingyenes. Szigetmonostor bicikliúttal és számos kijelölt turistaútvonallal teszi könnyebbé a látogatóknak, hogy feltérképezzék a háromezer lelkes falut vagy az egész Szentendrei- szigetet.

A fesztivál programja

A település öt különböző pontján kialakított helyszín lehetővé teszi a változatos irányzatok megjelenését. A Nagyszínpadon Szabó Balázs és bandája, a Góbé, a Babcsán Projekt, a Cimbaliband, a Zajnal és a Times New Roman lép fel, míg a Régi-módi jazz udvarban Szirtes Edina Mókus és Nagy János, Várallyay Petra és Bolyki Sára, a Borbély Műhely, a Kodály Spicy Jazz, Kovács Linda és Szesztay Dávid. A Panoráma Színházban stand-up és irodalmi műsorok, felolvasóestek várnak mindenkit Lackfi János, Mészáros András, Lakos Fanni és Kakasy Dóra közreműködésével. Külön Gyermekligetet alakítanak ki a Madárbarát parkban, ahol ringatófoglalkozásokkal, bibliaórával, kincskereséssel, kézműves- és sportos foglalkozásokkal várják a kisebbeket. Délután ugyanitt a Klárisok és a Kiskalász ad koncertet, amelyeket moldvai családi táncház követ a Csürrentő zenekarral. A református templomban barokk áriák és Palestrina zenéje várja az egyházi zenék szerelmeseit, az elmélyülésre, elvonulásra vágyókat. A Toporgó Folkkocsmában pedig népzenekarok húzzák a talpalávalót.

Borítókép: A Szentendrei-sziget legdélibb településén, Szigetmonostoron rendezik meg a Denagyvilág fesztivált. (Fotó: Denagyvilág-fotó)