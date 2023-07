Petőfi szellemét idézi a 32. Művészetek Völgye

Bérczesi Róbert és Vecsei H. Miklós is fellép a Petőfi-udvarban



A Művészetek Völgye Petőfi-udvarában július 21-től július 30-ig napközben kulturális programokkal, esténként könnyűzenei koncertekkel várják az érdeklődőket. A Hajógyár színpadán fellép például Solére, Lil Frakk, a The Carbonfools, az OIEE, Szakács Gergő, Bérczesi Róbert, valamint az Aranyakkord, de bemutatkoznak a Petőfi nagylemezprogram által támogatott Abigél és egy5egy, valamint a Hangfoglaló program által felkarolt Pandóra Projekt és Sisi is.

Bérczesi Róbert a Művészetek Völgye Hajógyár színpadán (Fotó: PKÜ)



A koncertek mellett többek között irodalmi programok és ismeretterjesztő előadások is várják majd az érdeklődőket. Július 27-én mutatják be a Nem akarok című, Nemes Nagy Ágnes életét feldolgozó koncertszínházi előadást, amelynek rendezője és szereplője Vecsei H. Miklós színművész, zeneszerzője Tempfli Erik Artisjus-díjas zongorista, énekese a Nemes Nagy Ágnest megszemélyesítő Hegedűs Bori, narrátora Juhász Anna irodalmár.

A Zene+szó élőzenés beszélgetéseken a résztvevők közelebbről megismerhetik az alkotás folyamatát, a dalszöveg és a dal születése mögötti irodalmi inspirációkat, az írónak ihletként szolgáló dallamokat.







Szócsata és „élő magyaróra”

A Balaton-felvidék fesztiválján bemutatkozik a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) Kazinczy Műhelye. Pölcz Ádám nyelvész és Farsang Máté, a 23. Kossuth-szónokverseny influenszer-különdíjasa szócsatázni fog. De a program része az „élő magyaróra” és interaktív nyelvi játék is. Sőt, a Petőfi Irodalmi Múzeum délutáni beszélgetésein művészek és műértők vizsgálják majd, hogyan hatott a 200 éve született Petőfi Sándor saját kortársaira és a mi kortársainkra.

Az ikonikus költő áll majd az egyik különleges program, a 4 akkord Petőfivel fókuszában is.

A Magyar Kultúra magazin szintén érdekes témákat hoz a fesztiválra: a konokságról költővel, a szerelemről pszichoterapeutával, az emlékezésről agykutatóval, a szabadságról kutyaszakértővel beszélgetnek majd.

Deák Bill Gyula és az Anna and the Barbies is fellép a Póka-udvarban

A PKÜ másik helyszínén, a Póka-udvarban is rengeteg program közül válogathatnak majd a látogatók – a korábbi Kőbánya udvar átnevezésével Póka Egon Máté Péter-díjas magyar basszusgitáros, zeneszerző, a legendás Kőbányai Zenei Stúdió művészeti iskola alapítója előtt tisztelegnek. Koncertet ad majd többek között Deák Bill Gyula, a Fran Palermo, az Anna and the Barbies, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, illetve A Dal 2023 című dalválasztó műsor több indulója, például a Roy Galeri vagy a Jazztelen.



Napközben sem lesz hiány zenei, képzőművészeti és irodalmi programokból.

Az udvart tíz napon keresztül interaktív gyermekprogramok nyitják, amelyeket workshopok, gyermekkoncertek, előadások követnek.

A fókuszban a könnyűzenei oktatás témája áll majd – Hegyi György, a Kőbányai Zenei Stúdió tanára, dalszerző, zenész például élőzenés könnyűzene-történeti „órákat” is tart legendás magyar dalokról.



Petőfi-busz és Pilvax-brunch a fesztiválon

A múzeum a Petőfi 200 busszal is jelen lesz a fesztiválon, amellyel Petőfi Sándor rövid, de annál mozgalmasabb életútját és alkotói dinamizmusát mutatja be. De idén is lesznek hétköznaponként Pilvax-brunchok, ahol a költőhöz köthető témákat boncolgatnak majd a közönség bevonásával. A MANK Nonprofit Kft. szintén különleges programot visz a Póka-udvarba: arra vállalkoznak, hogy a zene gondolati szabadságát helyspecifikus installációk segítségével jelenítsék meg. A szentendrei ÚjMűhely Galéria népszerű beszélgetéssorozata, a Sanctum kapolcsi „különkiadásában” Juhász Anna és meghívott vendégei a művészet olyan megrendítő pillanatait keresik, amelyek révén közelebb kerülhetünk saját magunkhoz és néhány pillanatra a világ megértéséhez is.



A helyszínen már 16 órától akusztikus koncertekkel lehet hangolódni az estére.

Az utolsó napon fiatal tehetségek zárják a fesztivált.

Fellép majd a Siculus Fesztivál tehetségkutató-nyertes zenekara és a Hangfoglaló Programiroda egy induló előadója, az estét a Kőbányai Zenei Stúdió jelenlegi és volt növendékeinek produkciója koronázza meg.



A Petőfi Kulturális Ügynökség és a felkért művészek egy közösségi összművészeti alkotással készülnek, amelynek elkészítésébe bevonják a látogatókat és az online követőket is. Az aktivitás keretében Pölcz Ádám és Hegyi György dalszöveget írnak, ezt a 4 akkord Petőfivel produkció Szakadáti Mátyás segítségével zenésíti meg, Krizbai Gergő festőművész szakmai vezetésével a látogatók is bekapcsolódhatnak a közös alkotásba. Mindezt a tervek szerint online követhetik az érdeklődők, akik reakciógombokkal tudnak majd szavazni a folyamat alakulásáról.



Borítókép: Fergeteges koncerthangulat az előző évek Művészetek Völgyén (Fotó: PKÜ)