Elhunyt Bernie Marsden, a Whitesnake gitárosa

A halálhírt David Coverdale, a Whitesnake vezetője osztotta meg a közösségi médiában:

Most ébredtem a szörnyű hírre, hogy régi barátom és a ‘Snake egykori tagja, Bernie Marsden meghalt

– írta az énekes, hozzátéve: egy igazán vicces, tehetséges ember volt, akit megtiszteltetés volt ismerni és egy színpadon osztozni vele.

Marsden 1977 végén csatlakozott a Whitesnake-hez, és közreműködése kulcsfontosságú volt a zenekar sikerében ( Forrás: billboard.com)

Bernie Marsden 1951. május 7-én született Birminghamben, kezdetben helyi zenekarokban, majd rövid ideig a Michael Schenker előtti UFO-ban játszott.

A gitáros 1977 végén csatlakozott a Whitesnake-hez, és közreműködése kulcsfontosságú volt a zenekar életében. A zenekar olyan albumokkal szerzett hírnevet, mint például a Ready an' Willing. A gitáros a Whitesnake-ben zenélt az 1982-es Saints & Sinners című albumuk megjelenéséig, amely olyan dalokat tartalmazott, amelyek később a zenekar 1987-es, azonos című anyagán is szerepeltek, és mind az Egyesült Államokban, mind az Egyesült Királyságban slágerek lettek.

A zenekar elhagyása után Marsden továbbra is turnézott és lemezeket készített különböző bandákkal, és termékeny szólókarriert futott be. Önéletrajzi könyve, a Where's My Guitar 2017-ben jelent meg, utolsó albumát, a Trios-t pedig tavaly adta ki. Marsden olyan ikonikus slágerek társszerzője volt, mint a Here I Go Again, a Fool for Your Loving, vagy a Walking in the Shadow of the Blues.

Marsdent a rajongók és a szakma mellett felesége és két lánya gyászolja.

Borítókép: Planet Radio