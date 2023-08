Fehérvári jazzküldetés

A több napon át tartó programsorozatot, koncerteket a hagyományokhoz méltóan, este hat órakor a Blues MD formáció, Szebényi Dávid és Mike Gotthard duója indítja. A két művészt, számos más zenekarból ismerheti a közönség, ilyen a Random Trip és az Ivan and The Parazol is. „Idén is nagyon széles a paletta, az első estét egy különleges formációval indítjuk, akik eredeti blues-zenét játszanak.” – számolt be a Magyar Nemzetnek Mits Gergely, a fesztivál egyik főszervezője, Artisjus-díjas zenész, a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszék vezetője. Ugyanilyen izgalommal várhatja a közönség a Loop Doctors felállást, ahol Romhányi Áron és Szendőfi Péter közös duóját hallhatják. Az együttes ugyanis a mai modern és divatos zenei irányzatokat, mint a Drum’n’Bass, Jungle és Breakbeat, ötvözi a jazz elemeivel. Színpadra lép mellettük az Urbán Orsi Group, Varga Gergely, László Attila, Fekete-Kovács Kornél és még sokan mások. A második napon is több remek programot kínál a fesztivál. Ilyen a Pluto/Oláh Kálmán/Balázs Elemér Trió, a Barokk című projektjével, amiben a klasszikus és a jazz-zenét ötvözik. A nap zárásaképpen, az ország egyik legnépszerűbb jazzénekesnője lép színpadra, Szőke Nikoletta és az új zenekara, a Jazzplosion. Végezetül vasárnap a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszék tanárai is fellépnek, mint a Mits Jazz Band, az OrganStation jazz trió és a Vörös Tamás Project.