Sokkoló a Tisza adóemelési terve, a kormány elutasítja Brüsszel csődpolitikáját + videó

„Tiltakozzunk az adóemelések ellen! Indul a nemzeti konzultáció, már tart a kézbesítés” – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megosztott videója mellé.

A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője bejegyzésében hangsúlyozta: a Tisza Párt adóemelési tervei mindenkit sokkoltak, a kormány viszont továbbra is elutasítja Brüsszel „csődpolitikáját”. Mint fogalmazott,

a kormány célja az, hogy megőrizze Európa legalacsonyabb adókulcsait és energiaárait, és továbbra is kiálljon az adó- és rezsicsökkentés mellett.

A nemzeti konzultációban öt, a megélhetést közvetlenül érintő kérdésben mondhatják el véleményüket az emberek.

A kézbesítés már tart, de aki még nem kapta meg a kérdőívet, az ingyenes 1818-as telefonszámon jelezheti.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Forrás: Facebook)