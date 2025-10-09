  • Magyar Nemzet
Sokkoló a Tisza adóemelési terve, a kormány elutasítja Brüsszel csődpolitikáját + videó

A Tisza Párt adóemelési terve mindenkit sokkolt, a kormány viszont továbbra is kiáll a rezsicsökkentés és Európa legalacsonyabb adó- és energiaárai mellett. A nemzeti konzultáció kitöltésére ösztönözte a lakosságot Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 7:59
„Tiltakozzunk az adóemelések ellen! Indul a nemzeti konzultáció, már tart a kézbesítés” – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megosztott videója mellé.

Budapest, 2025. október 1. A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. MTI/Bodnár Boglárka
A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője bejegyzésében hangsúlyozta: a Tisza Párt adóemelési tervei mindenkit sokkoltak, a kormány viszont továbbra is elutasítja Brüsszel „csődpolitikáját”. Mint fogalmazott, 

a kormány célja az, hogy megőrizze Európa legalacsonyabb adókulcsait és energiaárait, és továbbra is kiálljon az adó- és rezsicsökkentés mellett.

A nemzeti konzultációban öt, a megélhetést közvetlenül érintő kérdésben mondhatják el véleményüket az emberek. 

A kézbesítés már tart, de aki még nem kapta meg a kérdőívet, az ingyenes 1818-as telefonszámon jelezheti.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

