Üzent a Nemzetközi Valutaalap vezére: Mindenki csatolja be az övét!

A bizonytalanság az új normalitás, és ez velünk is marad.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 8:30
Veszélyekre figyelmeztet a Nemzetközi Valuaalap Fotó: AFP
Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója aggodalmát fejezte ki a globális államadósság növekvő szintje miatt az IMF és a Világbank jövő heti közös őszi ülése előtt tartott beszédében Washingtonban. Szerinte 2029-re a globális államadósság várhatóan meghaladja a GDP száz százalékát – ismertette a távirati iroda.

Kristalina Georgieva szerint a növekvő adósság magasabb kamatfizetésekkel jár, többe került hitelt fölvenni, kevesebb pénz jut más területekre és csökkenti a kormányok képességét, hogy enyhítsenek a sokkhatásokon. Ennek következtében pedig egyebek között tovább csökken a fejlett országoktól a leginkább rászoruló országoknak nyújtott támogatás – jegyezte meg.

Az IMF legutóbbi, júliusi előrejelzésében háromszázalékos idei globális GDP-növekedést várt, az új becslést az IMF és a Világbank jövő heti, október 13–18. között tartandó közös őszi ülésszaka előtt ismertetik.

A globális gazdasági növekedés súlypontjai az évek során változtak, Kína növekedési üteme folyamatosan lassul, miközben a bővülés kulcsfontosságú motorja India lett – jegyezte meg az IMF vezetője.

A fenntartható növekedéshez hatékonyabb magánszektorra van szükség. Kristalina Georgieva szerint túl sok országban akadályozza a bürokrácia a magánszektor termelékenységjavulását, ami gátja a startupok megjelenésének vagy fejlődésének. – A verseny kulcsfontosságú, és a szabályozásnak nem szabad tisztességtelen előnyt biztosítania vagy teremtenie – véli az IMF vezérigazgatója.

Kristalina Georgieva strukturális reformokat szorgalmazott az ázsiai belső kereskedelem előmozdítására, üzletbarát politikát Afrikában, és nagyobb versenyképességet Európában. Az Egyesült Államok kapcsán a szövetségi adósság növekedésének megfékezésére és a háztartások megtakarításainak fellendítésére irányuló intézkedéseket sürgetett.

Az IMF vezetője szerint a globális gazdaság a vártnál ellenállóbbnak bizonyul az olyan jelentős sokkhatásokkal szemben, mint például Donald Trump elnök átfogó vámtarifái, de Kristalina Georgieva arra figyelmeztetett, hogy gazdasági bővülés nem biztos, hogy tartós lesz. – Mindenki csatolja be biztonsági övét – mondta, és hozzátette: „a bizonytalanság az új normalitás, és ez velünk is marad”.
 

