Az MU-elnök meghökkentő kijelentése: Amorim lehet az új Ferguson

Rúben Amorim lassan egy éve ül a Manchester United kispadján, azonban a csapat zuhanását ő sem tudta megállítani. Sőt, az előző idényben szerzett 15. hely után most is csak a 10. helyen áll az MU, a szurkolók körében Rúben Amorim kirúgása a téma. A kisebbségi tulajdonos, Sir Jim Ratcliffe azonban hallani sem akar erről, annyi időt adna Amorimnak, amire a klubnál legutóbb Sir Alex Ferguson esetében volt példa.

2025. 10. 09. 8:37
Rúben Amorim nehéz helyzetben, de ekkora bizalomra talán még ő sem számított a Manchester United vezetésétől
Rúben Amorim nehéz helyzetben, de ekkora bizalomra talán még ő sem számított a Manchester United vezetésétől Fotó: AFP/Oli Scarff
Az eredmények alapján úgy tűnik, meg vannak számlálva a hamarosan egy éve a Manchester United kispadján ülő Rúben Amorim napjai. A portugál tréner ugyan az októberi válogatottszünet előtti Premier League-mérkőzést megnyerte az újonc Sunderland ellen 2-0-ra, az MU így is csak a tizedik negatív gólkülönbséggel a bajnokságban hét forduló után. A manchesteriek kisebbségi tulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe szerint azonban szó sincs kirúgásról az 50 MU-meccsnél járó portugál kapcsán.

Rúben Amorim napjai meg lennének számolva a Manchester United kispadján?
Rúben Amorim napjai meg lennének számolva a Manchester United kispadján? Egyáltalán nem biztos  Fotó: AFP/PAUL ELLIS

Rúben Amorim Fergusont követhetné a rangsorban

Az Origo szemléje szerint Ratcliffe a negyedosztályú Grimsby Town elleni Ligakupa-kiesés ellenére is időt adna Amorimnak, emellett az angol sajtóba is belerúgott. 

Nem volt a legjobb idénye. Rúbennek három év alatt kell bebizonyítania, hogy remek edző.

A sajtót néha nem értem. Azonnali sikert akarnak. Úgy gondolják, hogy ez olyan, mint egy villanykapcsoló: megnyomod a kapcsolót, és másnapra minden rózsás lesz. Nem lehet egy olyan csapatot vezetni, mint a Manchester United, ha minden héten reagálsz valamelyik újságíró heves reakcióira – nyilatkozta a harmincszázalékos tulajdonrészt birtokló milliárdos.

Rúben Amorim statisztikája a Premier League-ben:

  • 34 mérkőzés
  • 10 győzelem
  • 7 döntetlen
  • 17 vereség

Mi tagadás, ennél jobb mutatókkal is rúgtak már ki edzőt, főleg, ha akkora klubról van szó, mint a Manchester United. 

Még három év? Annyi időt Mourinho sem kapott

Megnéztük, hogy ha a Ratcliffe által mondott három év teljesülne Amorimnak, akkor legalább 1417 napot ülne a kispadon.

Az elmúlt négy évtizedben ennél több időt csak a klub legendája, az MU-t közel három évtizeden át vezető Sir Alex Ferguson kapott– a skót kis híján a tízezret is elérte (9733 nap). 

Ferguson távozása óta a legalább 100 meccset az MU kispadján ülő vezetőedzők:

  • Ole Gunnar Solskjaer (2018 decembere–2021 novembere) 168 mérkőzés, 1068 nap
  • José Mourinho (2016 júliusa–2018 decembere): 144 mérkőzés, 900 nap
  • Erik ten Hag (2022 júliusa–2024 novembere): 128 mérkőzés, 850 nap
  • Louis van Gaal (2014 júliusa–2016 májusa): 103 mérkőzés, 679 nap
José Mourinho manchesteri menesztése óta Európa legkülönlegesebb helyein tűnt fel edzőként
José Mourinho manchesteri menesztése óta Európa legkülönlegesebb helyein tűnt fel edzőként  Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Ratcliffe-nek ezután azt a kérdést szegezték, hogy ha a klub irányítását továbbra is működtető Glazer család azt mondja neki, hogy rúgja ki Amorimot, akkor hogyan döntene. 

Ez nem fog megtörténni.

Szoboszlaiék is tehetnek azért, hogy mégis kirúgják Rúben Amorimot

Minden bizonnyal az októberi válogatott összetartást már túlélő Amorim újabb heteket kap a kispadon, de ősszel még egy válogatottszünet lesz – november közepén –, ami a portugálnak újabb veszélyt jelenthet az állását illetően. Addig a Manchester United négy mérkőzést játszik a bajnokságban, s ebből hármat is idegenben. Egyből talán a legnehezebb jön október 19-én, amikor a Liverpool látja vendégül az ősi riválisát. Később még a Fradi Európa-liga-ellenfele, a Nottingham Forest, valamint a Tottenham stadionjában lép pályára az MU. 

