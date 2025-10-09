Az MU-elnök meghökkentő kijelentése: Amorim lehet az új Ferguson

Az eredmények alapján úgy tűnik, meg vannak számlálva a hamarosan egy éve a Manchester United kispadján ülő Rúben Amorim napjai. A portugál tréner ugyan az októberi válogatottszünet előtti Premier League-mérkőzést megnyerte az újonc Sunderland ellen 2-0-ra, az MU így is csak a tizedik negatív gólkülönbséggel a bajnokságban hét forduló után. A manchesteriek kisebbségi tulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe szerint azonban szó sincs kirúgásról az 50 MU-meccsnél járó portugál kapcsán.

Rúben Amorim napjai meg lennének számolva a Manchester United kispadján? Egyáltalán nem biztos Fotó: AFP/PAUL ELLIS

Rúben Amorim Fergusont követhetné a rangsorban

Az Origo szemléje szerint Ratcliffe a negyedosztályú Grimsby Town elleni Ligakupa-kiesés ellenére is időt adna Amorimnak, emellett az angol sajtóba is belerúgott.

Nem volt a legjobb idénye. Rúbennek három év alatt kell bebizonyítania, hogy remek edző.

A sajtót néha nem értem. Azonnali sikert akarnak. Úgy gondolják, hogy ez olyan, mint egy villanykapcsoló: megnyomod a kapcsolót, és másnapra minden rózsás lesz. Nem lehet egy olyan csapatot vezetni, mint a Manchester United, ha minden héten reagálsz valamelyik újságíró heves reakcióira – nyilatkozta a harmincszázalékos tulajdonrészt birtokló milliárdos.