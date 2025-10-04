Rekordgyorsasággal kerülhet lapátra a Fradi El-ellenfelének vezetőedzője, most reagált

Ange Postecoglou az előző idényben hiába nyerte meg az Európa-ligát a Tottenham Hotspurrel, a Premier League-ben a 17., azaz az utolsó bennmaradó helyen végzett a londoni alakulat, amit a vezetőség nem tudott megbocsátani neki. A szakvezető állását az sem mentette meg, hogy a klub 17 év után nyert ismét trófeát. A görög–ausztrál tréner nem pihent sokat, a szeptember elején menesztett Nuno Espirito Santo helyét vette át a Nottingham Forestnél. Egyelőre sikerélménye nem adódott.

Ange Postecoglou még nem tudott nyerni a Nottingham Forest kispadján (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Máris veszélyben Ange Postecoglou állása?

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Ange Postecoglou vállaira, aki ugyan még kevesebb mint egy hónapja vette át a Nottingham Forest irányítását, azonban az első hat meccsén nyeretlen maradt. Az Arsenal elleni vereség után a másodosztályú Swansea búcsúztatta csapatát a Ligakupából, majd a Burnley és Betis elleni döntetlenek után a Sunderland és a Midtjylland is legyőzte az együttest. Nagyon nem fest jól ez eredménysor, ami három versenysorozatot is negatívan érintett. A Premier League tabelláján a 17., az Európa-liga alapszakaszában a 25. helyen áll a Nottingham Forest.

A Sky Sports News azt közölte, hogy Evangelosz Marinakisz klubtulajdonos nem fog habozni a vezetőedző leváltásával, ha a teljesítménye és az eredményei nem javulnak gyorsan. A sajtóhírek szerint egyértelmű, hogy a Newcastle elleni vasárnapi bajnoki kulcsfontosságú a jövőjét illetően, még ha a klub egyelőre ki is áll mellette.

Egy újabb vereség a gyors kirúgáshoz vezethet, egy siker azonban lecsillapíthatja a kedélyeket a klub és Postecoglou körül.

A Daily Mail arról ír, hogy Ange Postecoglou elismerte, hogy nem beszélt a klub tulajdonosával a hétközi Európa-liga-vereség óta. Az angol szurkolók is hangot adtak már elégedetlenségüknek: az ausztrál tréner kirúgásáról énekeltek. Ange Postecoglou tíz meccs óta nyeretlen az angol élvonalban, ezt a sorozatot még a Spurs edzőjeként kezdte meg.

Hogyha a válogatottszünetben távozna a tréner, akkor valószínűleg megtörné Alex McLeish negatív rekordját, aki mindössze 40 napig volt a Nottingham Forest edzője.

A Nottingham nincs messze a céltól edzője szerint

Ange Postecoglou a pénteki sajtótájékoztatón reagált a távozásával kapcsolatos híresztelésekre, mondván, nem engedheti meg magának, hogy aggódjon amiatt, hogy mi fog történni a jövő héten.