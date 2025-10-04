Rendkívüli

Óriási bejelentést tett a vállalkozásoknak Orbán Viktor + videó

Hiába győzött Genkben, a Fradi esélyei továbbra is jóval kisebbek a továbbjutásra

Két forduló telt el a labdarúgó Európa-liga alapszakaszából. A Ferencváros helyzete biztató: négy ponttal a zsebében a tabella 17. helyén tartózkodik a magyar bajnok. A Football Meets Data elemzést készített, amiben megmutatta mind a 36 csapat esélyét a playoff-körre, valamint az egyenes ági továbbjutásra is. Az FTC szurkolói ez alapján joggal reménykedhetnek, bár furcsa módon az idegenben legyőzött Genk továbbjutására továbbra is jóval nagyobb az esély az elemzés szerint.

Tóth Norbert
2025. 10. 04. 10:06
Jó eséllyel továbbjuthat a Ferencváros az EL-ben.
Biztató a Ferencváros helyzete az Európa-Ligában. (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
Az FTC még hazai pályán, a cseh Viktoria Plzen ellen kezdte meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A zöld-fehérek emberhátrányban, a véghajrában mentettek meg egy rendkívül értékes pontot (1-1) . A második fordulóban az első idegenbeli túra várt a Ferencvárosra, Robbie Keane csapata csütörtökön a belga Genk otthonában tudott nyerni 1-0-ra, köszönhetően Varga Barnabás fejesgóljának. 

Varga Barnabás volt az FTC hőse a genki Európa-liga-meccsen
Varga Barnabás volt az FTC hőse a genki Európa-liga-meccsen (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Biztató helyzetben az FTC az Európa-liga főtábláján

A Football Meets Data friss elemzése szerint a jelenleg 17. helyen négy ponttal álló Ferencváros helyzete megnyugvásra adhat okot.

Az elemzés szerint a magyar bajnok esélye arra, hogy a legjobb 24 között végezzen, azaz a playoff-kört kiharcolja, 73 százalékos. 

A Genknek viszont – hiába van kevesebb, három pontja – még így is jóval több, 85 százalékos esélyt adnak a továbbjutásra.

Annak valószínűsége, hogy az FTC az első nyolcban zárjon, és azonnal az Európa-liga nyolcaddöntőjében találja magát, 8 százalék – a Genknél ugyanez a szám több mint kétszeres: 18 százalék. A Fradi még a Salzburg (idegenben), Ludogorec (otthon), Fenerbahce (i), Rangers (o), Panathinaikosz (o) és Nottngham Forest (i) ellen lép pályára az alapszakaszban.

Már vannak szinte biztos továbbjutók és búcsúzók is

Ugyan csak két kör ment le még az alapszakaszból, de már most vannak olyan csapatok, amelyek továbbjutására vagy búcsújára mérget venne a Football Meets Data. Az elemzésben feltüntették, hogy a jelenlegi listavezető Aston Villa 99,9 százalékos valószínűséggel folytatja Európa-liga-szereplését, de már annak is 97 százalék a valószínűsége, hogy a legjobb nyolc közé került. Az angol együttes mellett a francia Olympique Lyon a másik gárda, amely esetében 90 százalékra vagy afölé teszik mindkét forgatókönyvet.

Hogyha a tabella alsó felére pillantunk, azt láthatjuk, hogy a Rangers, a Go Ahead Eagles, a Salzburg, a Malmö, az Utrecht és a Makkabi Tel-Aviv sem kap már 30 százalékot sem arra, hogy bármilyen formában továbbjusson.

Ezeknél az együtteseknél a playoff-kör nélküli nyolcaddöntős szereplés kiharcolására 1 százalékot, vagy annyit sem adnak már az elemzésben.

 

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

