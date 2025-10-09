  • Magyar Nemzet
Shane TusupPapp VivienJackl Vivien

Shane Tusup nem fogta vissza magát a bejegyzésében, de mit szól ehhez Jackl Vivien?

Shane Tusup és Jackl Vivien közös munkája nem hozta meg a várt sikereket. Gergely István Honvéd-elnök elárulta, hogy Tusup és Jackl már nem edz együtt, s Tusup már egy másik fiatal sportolóról posztolt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 8:03
Shane Tusup szinte biztosan nem folytatja a munkát Jackl Vivien edzőjeként, nem volt sikeres az együttműködésük Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Shane Tusup Hosszú Katinka edzőjeként alapozta meg a hírnevét, szakításuk óta azonban nem kísérik zajos sikerek az amerikai edző pályafutását. Idén a Hosszú Katinka utódjának tartott Jackl Vivien felkészülését irányította Tusup, de Jackl eredményei elmaradtak a várttól.

250411 Uszo OB,Jackl Vivien Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport Debrecen 20250411 úszás úszó OB Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport
A Hosszú Katinka utódjának tartott Jackl Vivien Shane Tusup irányítása alatt nem tudott a várt szinten teljesíteni (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Gergely István, a Honvéd elnöke elárulta, hogy Tusup már egyáltalán nem tart edzéseket Jackl Viviennek, s a sportvezető szavai alapján az amerikai szakember jövője is kérdéses a klubnál.

Shane Tusup posztja a tizenhét éves sportolóról

Tusupot aligha kell félteni, a napokban egy másik tizenhét éves sportolóról, a műkorcsolyázó Papp Vivienről posztolt, utóbbi ausztriai versenygyőzelme után.

– Augusztustól egy új edzésformát kezdtem el alkalmazni Shane Tusuppal, ami lépésről lépésre egyre hatékonyabb és ezáltal kinyílt előttem egy ajtó – idézi a Bors Pappot a közös munkáról.

Tusup bejegyzését pedig nem nehéz úgy olvasni, hogy az Jackl Viviennek is üzenet, még akkor is, ha az úszó csak a jövő héten ünnepli a tizenhetedik születésnapját.

Nincsenek titkok, csak következetesség, fegyelem és hit abban, hogy minden edzés közelebb visz a célhoz! 17 évesen is lehet valaki igazi profi sportoló, mert a kor nem akadály, ha a hozzáállás, az alázat és a munkamorál a helyén van

– az amerikai edző a posztjában Papp Vivien dicséretét illetően biztosan nem fogta vissza magát.

