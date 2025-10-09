Shane Tusup nem fogta vissza magát a bejegyzésében, de mit szól ehhez Jackl Vivien?

Shane Tusup Hosszú Katinka edzőjeként alapozta meg a hírnevét, szakításuk óta azonban nem kísérik zajos sikerek az amerikai edző pályafutását. Idén a Hosszú Katinka utódjának tartott Jackl Vivien felkészülését irányította Tusup, de Jackl eredményei elmaradtak a várttól.

A Hosszú Katinka utódjának tartott Jackl Vivien Shane Tusup irányítása alatt nem tudott a várt szinten teljesíteni (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Gergely István, a Honvéd elnöke elárulta, hogy Tusup már egyáltalán nem tart edzéseket Jackl Viviennek, s a sportvezető szavai alapján az amerikai szakember jövője is kérdéses a klubnál.

Shane Tusup posztja a tizenhét éves sportolóról

Tusupot aligha kell félteni, a napokban egy másik tizenhét éves sportolóról, a műkorcsolyázó Papp Vivienről posztolt, utóbbi ausztriai versenygyőzelme után.