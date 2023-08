Liszt, a rocksztár

A Szerelmi álmok című magyar–szovjet koprodukciós film a zenetörténet egyik legjelentősebb és legkarizmatikusabb figurája, Liszt Ferenc életét dolgozza fel. A csaknem három órahosszás film igazi sztárparádét vonultat fel – Liszt szerepében Sinkovits Imre látható, de Tolnay Klári, Bessenyei Ferenc, Szirtes Ádám és Márkus László is szerepel a Keleti Márton által 1970-ben rendezett alkotásban.

Sinkovits-Vitay András édesapjáról, Sinkovits Imréről mesél a műsorban (Forrás: Hír TV)

A Szélesvásznú történelem e heti adásában Csatári Bence Sinkovits Imre fiát, Sinkovits-Vitay András színész, rendezőt kérdezte többek között arról, édesapja hogyan készült e könnyűnek nem mondható szerepre. A beszélgetésből kiderül, hogy sokáig Darvas Ivánnak szánták a szerepet, végül Sinkovits Imrére esett a választás. A színészlegenda nagy áldozatot hozott: tizenhét kilót fogyott a szerep kedvéért, hogy minél inkább hasonlítson a virtuóz zenészhez. De vajon tudott-e zongorázni, és mennyire tudott azonosulni a zongoraművészi szereppel? A beszélgetésből ezekre a kérdésekre is választ kapunk.

Liszt Ferenc kétségkívül polihisztor volt, aki bármibe belefogott, mindenben sikeres volt. Bejárta a világot, ezzel nemcsak a saját, hanem mások muzsikáját is megismertetve a nagyérdeművel – mutat rá az adásban Mona Dániel zenetörténész, aki Liszt Ferenc virtuóz technikáról is szót ejt. Mona Dániel a kedvenc jelenetéről is mesél a Hír TV műsorában, mint mondja, izgalmas látni Liszt budapesti lakását a filmben, ugyanis ebből alakították ki a Liszt Ferenc Emlékmúzeumot.

Csatári Bence Liszt Ferenc nemzetérzéséről is kérdezte vendégeit (Forrás: Hír TV)

A zenetörténésszel a „Lisztománia”-jelenségről is beszélget Csatári Bence, ennek kapcsán kitérnek arra, vajon miért nevezhetjük Lisztet a legelső rocksztárnak, vagy a 19. század Elvis Presley-jének. A Beatles megjelenésééig ugyanis senkit nem övezett olyan euforikus rajongói kultusz, mint őt.

A jóképű Liszt élvezte a népszerűséget, a koncertek után eldobott kesztyűiért, de zsebkendőjéért, sőt, eldobott csikkjeiért is ádáz küzdelmet folytattak a rajongók körében. Mona Dániel arról is mesél a műsorban, hogy előfordult olyan is, hogy a rajongók elmentek Liszt borbélyához, az ott megszerzett levágott hajtincseit pedig belevarrták a kabátjuk belső zsebébe.

A továbbiakban Liszt nemzetérzéséről, és a Zeneakadémia igazgatásáról is szó esik a műsorban, szombat este tehát érdemes lesz a tévéképernyők elé ülni: a Szélesvásznú történelem epizódját követően a Szerelmi álmok várja a nézőket!

Borítókép: A Szélesvásznú történelem műsorvezetője és meghívott vendége (Forrás: Hír TV)