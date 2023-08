Ma kezdődik a PLACCC Fesztivál

Az idei fesztivál egy hónapon keresztül köztéren és rendhagyó helyszíneken alkotó művészek platformjává válik. A programban szerepelnek a fesztivállal évek óta rendszeresen együttműködő alkotókollektívák és művészek.

A PLACCC 2008-ban azzal az ambícióval indult, hogy nemzetközi viszonylatban is fontos fesztivállá váljon: a tizenöt év alatt közel harminc fesztiválkiadás és egyéb PLACCC-program keretében 19 országból 52 külföldi művész és alkotókollektíva szerepelt. Végül a tizenöt éves évforduló az átalakulást, az újradefiniálást, az újrakapcsolódást hozta el a szervezők számára.

Idén a PLACCC Fesztiválra a finanszírozási gondok miatt nem volt lehetőség nagyobb külföldi vagy akár magyar művészeti projekteket meghívni, ugyanakkor bizonyos lehetőségek beszűkülése más lehetőségeket szült.

A Ziggurat Project egy érdeklődőt segít (Fotó: Balogh Attila, forrás: Facebook)

A fesztivál programja a Ziggurat Project YogaWalks // Silence című részvételi előadásával kezdődik a vasárnap. Ez egy tudatos városi séta és egy jógaóra keveréke, mindez közösségi élményként, piknikkel és beszélgetéssel zárva. Ez közösségi élmény és részvételi előadás is egyben, amely során a résztvevők szavak nélkül reflektálnak az épített környezetre. A csendes séta közben megállnak, megfigyelnek, és a város inspirálta jóga pózokon keresztül a vezetőkkel közösen fedezik fel azokat az apró részleteket, amelyek felett a mindennapi rohanásban könnyen átsiklunk.

Szeptember 2-án a PLACCC a Rakparton program keretében a már korábban bemutatott projektek – mint a Meetlab és Szabó Bálint Azimut című videóinstallációja és Grélinger Ágnes With open doors to spaces without walls című mozgásprodukciója – az új helyszínen új kontextust kapnak, illetve első alkalommal látható alkotások is szerepelnek benne: a Femini duó Smorgasbord című részvételi előadása és Balogh Kata Spanyolországban élő táncos-koreográfus Choreographing attention című köztéri akciója. Ugyanitt mutatkozik be Bubla Éva Lélegzésre kijelölt hely című installációja is, a napot pedig rendhagyó formájú beszélgetés zárja a köztérhasználatról. A Lélegzésre kijelölt hely egy növényeket magába foglaló, körbejárható interaktív installáció. Szolgálhat a kérdésfelvetés, a párbeszéd, vagy akár az elmélyedés helyszíneként, emlékeztetve minket a zöld területek jelentőségére és jótékony hatására.

A köztereken is táncolnak, lehet nézelődni, vagy akár csatlakozni (Fotó: Csányi Krisztina, forrás: Facebook)

Szeptember 9-én hajnalban részvételen alapuló sétára és táncperformanszra invitál Horváth Brida Derengés című előadása, amely a napnak azon szakaszában zajlik, amikor a különleges fényviszonyoknak köszönhetően egy rövid időre nem látunk tisztán. Az esemény a kortárs tánc és a butoh művészi gyakorlatára támaszkodva kívánja feltárni az átmenet személyes és tágabb vonatkozásait.

Szeptember 11. és 16. között a Szendvicsbár Közösségi Térben látható a SVUNG Kutatócsoport JOURNEYing – an archive of memories című kiállítása, amelynek törzsanyagát a kollektíva két tagja külön-külön megtett féléves utazásainak szerkesztett lenyomata alkotja.

A PLACCC Fesztivál két záró produkciójaként a Gálik Éva és Varga Boglárka alkotta Superfusion szeptember 15-én Menetrend szerint címmel köztéri táncakciót tart, amelyben az előadók egy órán át követik a Széll Kálmán tér forgalmának ritmusát, Kelemen Patrik pedig hat alkalommal hívja a hazai kortárs táncosokat közös köztéri műhelymunkára és praxismegosztásra szeptember 14. és 24. között.

Borítókép: Szabadtéri jóga a város legkülönbözőbb helyein (Fotó: Facebook)