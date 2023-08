Magyarország 365: idén új kategóriákban is lehet pályázni

Az eredetileg 2019-ben indított Magyarország 365 kezdeményezés célja, hogy profi és amatőr fotográfusok alkotásain keresztül mutassák be hazánk szépségeit, és mindazt, amire büszkék lehetünk. Az idei pályázat újdonsága, hogy a korábbiakhoz képest új kategóriák is lesznek: a természet, táj, építészet mellett lehet majd pályázni portré (és közösségi események) és streetfotó kategóriában is – közölték a szervezők.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

A szakmai zsűri értékes díjakkal ismeri el a legjobb alkotásokat, a kategóriák első helyezettjei 2 millió forintos, a második helyezettek 1 millió forintos, a harmadik helyezettek 500 ezer forintos jutalmat kapnak. A zsűri különdíjasa 2 millió forintot kap.

Idén bővült a pályázat zsűrije is: az elnök Kaiser Ottó mellett Keleti Éva, Haris László, Potyó Imre és Rizsavi Tamás zsűritagok mellé Szalontai Ábel fotográfus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) adjunktusa és Kurucz Árpád, lapunk fotósa i csatlakozott a testülethez.

Mivel a pályázat kinőtte az eddigi szervezeti kereteket, a jövőben külön szakmai stáb dolgozik majd a programokon a Batthyány Lajos Alapítvány és a Magyar Örökség Nonprofit Kft. koordinálása mellett, változatlanul kormányzati támogatással.

A szervezők arra is törekednek, hogy a kiválasztott képeket minél szélesebb körben bemutassák, így például kiadványokban, kiállításokon és online galériában.

A teljes pályázati kiírás a kezdeményezés honlapján érhető el.

Borítókép: Idén öt kategóriában lehet pályázni a Magyarország 365-re (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)