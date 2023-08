Meghalt a Breaking Bad és Better Call Saul színésze + videó

Meghalt a Breaking Bad (magyarul Totál szívás) és Better Call Saul című sorozatok színésze, Mark Margolis – adta hírül a Variety. A színész 83 esztendős volt, egy New York-i kórházban hunyt el nem részletezett „rövid betegség után”. A hírt fia is megerősítette, tájékoztatása szerint csak zárt búcsúsztatást és temetést szerveznek.

Mark Margolis főként a Breaking Badben és előzménysorozatában, a Better Call Saulban nyújtott alakításából volt ismert. A filmekben Hector Tío Salamancát, egy drogkartell fejét alakította, aki csak egy csengő, no meg emlékezetes arckifejezései segítségével tudott kommunikálni egy agyvérzés után.

Habár a jeleneteiben alig beszélt, arcjátéka olyan kifejező volt, hogy alakításáért még Emmy-díjra is jelölték.

A kemény és kegyetlen drogbáró történetét aztán a Better Call Saulban már alaposabban is kibontották.

Mark Margolis Philadelphiában született Európából emigrált zsidó család gyermekeként. Habár rövid ideig járt ugyan egyetemre, hamar kiderült, affinitása van a színjátszáshoz. New Yorkba költözött, ahol drámatanulmányokba kezdett Stella Adlerrel. Először 1976-ban egy pornófilmben tűnt fel a vásznon, de nem pornószerepben.

Mellékszereplőként olyan filmekből lehet ismerős, mint A sebhelyesarcú, valamint Darren Aronofsky rendező művei: a Pi, a Rekviem egy álomért igazi klasszikusa, vagy akár A forrás, A pankrátor – az elmúlt évtizedből pedig a Fekete hattyúban láthattuk.