Nagy királyunk emlékezete

Új alkotás dolgozza fel a teljes Szent István-i életművet, több, jól elváló, s ezért követhető fejezetbe tagolva, ahogy ezt már megszokhatták az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány korábbi filmjei­nek nézői. A Papolczy Balázs által alapított közösség ugyanis 2020-ban, a trianoni béke századik évfordulóján alkotta meg a Trianon 10 oka című animációs összeállítást, amelynek sikerén felbuzdulva 2021-ben a Hunyadi és A miniszterelnök című filmeket, 2023-ban pedig a Nagy Lajos című animációt készítették el.

Képkocka az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány Szent István királyról készült filmjéből. Forrás: Autentika Művészeti Műhely Alapítvány

A most látható film első egysége részletesen bemutatja az István uralkodását közvetlenül megelőző időszak kérdéseit, Géza fejedelem dilemmáit és döntéseit, István megkeresztelésének körülmé­nyeit, Gizellával kötött házasságának politikai összefüggéseit, a pápa és a császár között megtalált egyensúly előnyeit, de még azt is, miféle öröklési elvek és tradíciók okozták a feloldhatatlan feszültséget nagybátyjával, Koppánnyal. A következő fejezet a vármegyék és az ispánságok kialakítását meséli el, olyan komoly történelmi szaktudással, részletező elemzéssel, hogy az embernek szinte az az érzése támad, nem is ismeretterjesztő filmet néz, hanem valami tudományos dolgozathoz tartozó prezentációt bámul. Itt érdemes megjegyezni, hogy

a kisfilm szövegkönyvét Märle Tamás történelemtanár írta, s az összeállítás megszületését a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete is támogatta. Ami nagyon jót tett a végeredménynek.

Újabb fejezet foglalkozik a gazdasági élet, pontosabban a pénzverés megszervezésével, illetve a hitélet kereteinek kialakításával, a templomépítésekkel, a püspökségek megszervezésével, az első szerzetesrendek behívásával, de még a jeruzsálemi zarándokút magyarországi szakaszának biztonságossá tételével is. Megint új egység meséli el, milyen harcokat vívott a király, hogy megvédje hazánkat, s hogy biztosítsa szövetségeseink barátságát. Végezetül önálló egységben meséli el a narrátor, Csőre Gábor színművész azt, hogy miként vesztette el a király egyetlen gyermekét, Imre herceget, és hogyan próbálta mégis biztosítani műve fennmaradását, s mi az, amit valóban megőrzött hagyatékából az utókor.

Ha az előbb a történelmi alaposságot dicsértem, most hadd hívjam föl arra az erényre is a figyelmet, milyen jól bánik a film a tudományos bizonytalanságokkal.

Akár a titokzatos fekete magyarokról, akár Imre herceg haláláról, akár egyéb talányos szereplőkről és meg nem magyarázott történelmi helyzetekről van szó, az alkotás őszintén feltárja, hogy az adott kérdésre bizony nem tud pontos választ adni a história: van, aki így, s van, aki úgy gondolja.

Én az erények közé sorolom azt is, hogy más esetekben viszont túllép a szőrszálhasogató kételyeken, s egységes egészként meséli el István király életét és életének eredményeit. Egy igazi államalapítót, nagyszerű kultúrhéroszt ábrázol a mű, olyan uralkodót, akinek döntései évezredekre jelölik ki egy egész nemzet sorsát. Ráadásul úgy mutatja be első királyunk emberfeletti teljesítményét az Autentika Művészeti Műhely filmje, hogy jó ízléssel kerüli el a patetikus megoldásokat, a buzgó nacionalizmus vagy a romantikus hősképzés giccses túlzásait.

Ugyanakkor ez a nagyon zárt narratíva, elegánsan lekerekített történet ébresztheti fel a nézőben a gyanút:

talán mégsem volt olyan egyenes vonalú a magyar államalapítás, ahogyan azt a történelmi, kultúrtörténeti hagyomány megőrizte, talán voltak ott kitérők, zavarok, kudarcok, talán valamilyen előzmények is segíthették István király munkáját, s talán az őt követő nemzedékek évszázados szorgalma is kellett ahhoz, hogy a nagy mű valóban összeálljon azzá, ahogy megőriztük emlékezetünkben.

De ez a gondolat semmit nem von le az Autentika Művészeti Műhely munkájából, sőt inkább hozzátesz ahhoz.