Szalah el sem ment a díjátadóra, miután megtudta a liverpooli kifakadást okozó hírt

Nagy volt a harc a legjobb afrikai labdarúgó címre 2025-ben. Szerda este az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) Rabatban, Marokkó fővárosában adta át a díjat. Az előző idény teljesítménye alapján három férfi játékos volt versenyben a díjért, végül tarolt a hazai sztár. Mindennek Mohamed Szalah, a Liverpool csillaga már kevésbé örült.

A PSG játékosa, Asraf Hakimi a liverpooli Mohamed Szalahot is megelőzte az Év játékosa-díjon (Fotó: AFP/Abdel Majid Bziouat)

Szalah vagy Hakimi? Ez volt a nagy kérdés Marokkóban

Három nagy esélyese volt a díjnak, közülük került ki a győztes:

Asraf Hakimi, a francia Paris Saint-Germain jobbhátvédje, aki Bajnokok Ligáját és francia bajnokságot nyert a csapatával, emellett nyáron klubvilágbajnoki döntőt játszott. A marokkói védő sebességének köszönhetően a kapu elé is gyakran odaért, a müncheni BL-döntőben is betalált volt csapata, az Inter ellen.

Mohamed Szalah, a Liverpoollal 2025-ben bajnoki címet nyert. A BL-ből éppen a PSG ejtette ki őket a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel. Szalah történelmi szezont futott, 47 gólban vállalt szerepet a Premier League-ben, ami a liga 1992-es fennállása óta rekord.

Victor Osimhen, a nigériaiak támadója nem éppen boldogan érkezett Rabatba, ugyanis a válogatottal vasárnap kikapott Kongói DK ellen , így lemarad a jövő évi világbajnokságról. Osimhen Sallai Roland csapattársa a Galatasarayban, az előző évadot még kölcsönben töltötte Isztambulban, majd nyáron végleg odaigazolt a Napolitól.

Végül Hakimi lett az év legjobb játékosa Afrikában, így 1973 után nyert újra hátvéd, míg 1998-at követően ismét marokkói játékos emelhette magasba a díjat – akkor a Deportivo La Coruna játékosa, Musztafí Hadzsí.

With his injury, Achraf #Hakimi picked up his Africa Player of the Year award on a scooter. 🇲🇦 #cafawards2025 #Morocco #DimaMaghrib pic.twitter.com/RZ4P862du2 — Ibrahim Sannie Daara (@SannieDaara) November 19, 2025

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy megnyerhettem ezt a rangos trófeát. Ez a díj azonban nemcsak nekem szól, hanem minden álmokat dédelgető afrikainak – kezdte Hakimi a díjátadón, majd kitért a december végén kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájára, amelyet éppen Marokkó rendez. – Természetesen mindent megteszünk, hogy megnyerjük az ANK-trófeát. Szeretném megköszönni a fizioterapeutáimnak és azoknak, akik támogatnak ebben a nehéz időszakban.

Hakimi ezzel arra utalt, hogy még a november eleji, Bayern München elleni Bajnokok Ligája-rangadón sérült meg, így csak mankóval tudott részt venni az eseményen. Klubhoz közeli források szerint 6-8 hetet kell kihagynia, így a december 21-én kezdődő tornán a tervek szerint ott lesz. Marokkó legutóbb 1976-ban nyerte meg a tornát.