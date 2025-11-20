LiverpoolParis Saint-GermianMohamed SzalahAsraf HakimiAfrika

Szalah el sem ment a díjátadóra, miután megtudta a liverpooli kifakadást okozó hírt

Asraf Hakimi, a francia Paris Saint-Germain jobbhátvédje lett az év játékosa Afrikában 2025-ben. A marokkói játékos Mohamed Szalahot és Sallai Roland csapattársát, Victor Osimhent utasította maga mögé. Szalah el sem ment a díjátadóra, miután megtudta, a marokkói közönség nem őt fogja éltetni a díjátadón.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 9:40
Mohamed Szalah ismét nem kapta meg a legjobb afrikai játékosnak járó díjat
Mohamed Szalah ismét nem kapta meg a legjobb afrikai játékosnak járó díjat (Fotó: NurPhoto/Ahmed Awaad)
Nagy volt a harc a legjobb afrikai labdarúgó címre 2025-ben. Szerda este az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) Rabatban, Marokkó fővárosában adta át a díjat. Az előző idény teljesítménye alapján három férfi játékos volt versenyben a díjért, végül tarolt a hazai sztár. Mindennek Mohamed Szalah, a Liverpool csillaga már kevésbé örült.

A PSG játékosa, Asraf Hakimi a liverpooli Mohamed Szalahot is megelőzte az Év játékosa díjon
A PSG játékosa, Asraf Hakimi a liverpooli Mohamed Szalahot is megelőzte az Év játékosa-díjon (Fotó: AFP/Abdel Majid Bziouat)

Szalah vagy Hakimi? Ez volt a nagy kérdés Marokkóban

Három nagy esélyese volt a díjnak, közülük került ki a győztes:

  • Asraf Hakimi, a francia Paris Saint-Germain jobbhátvédje, aki Bajnokok Ligáját és francia bajnokságot nyert a csapatával, emellett nyáron klubvilágbajnoki döntőt játszott. A marokkói védő sebességének köszönhetően a kapu elé is gyakran odaért, a müncheni BL-döntőben is betalált volt csapata, az Inter ellen. 
  • Mohamed Szalah, a Liverpoollal 2025-ben bajnoki címet nyert. A BL-ből éppen a PSG ejtette ki őket a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel. Szalah történelmi szezont futott, 47 gólban vállalt szerepet a Premier League-ben, ami a liga 1992-es fennállása óta rekord.
  • Victor Osimhen, a nigériaiak támadója nem éppen boldogan érkezett Rabatba, ugyanis a válogatottal vasárnap kikapott Kongói DK ellen , így lemarad a jövő évi világbajnokságról. Osimhen Sallai Roland csapattársa a Galatasarayban, az előző évadot még kölcsönben töltötte Isztambulban, majd nyáron végleg odaigazolt a Napolitól. 

Végül Hakimi lett az év legjobb játékosa Afrikában, így 1973 után nyert újra hátvéd, míg 1998-at követően ismét marokkói játékos emelhette magasba a díjat – akkor a Deportivo La Coruna játékosa, Musztafí Hadzsí. 

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy megnyerhettem ezt a rangos trófeát. Ez a díj azonban nemcsak nekem szól, hanem minden álmokat dédelgető afrikainak – kezdte Hakimi a díjátadón, majd kitért a december végén kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájára, amelyet éppen Marokkó rendez. – Természetesen mindent megteszünk, hogy megnyerjük az ANK-trófeát. Szeretném megköszönni a fizioterapeutáimnak és azoknak, akik támogatnak ebben a nehéz időszakban.

Hakimi ezzel arra utalt, hogy még a november eleji, Bayern München elleni Bajnokok Ligája-rangadón sérült meg, így csak mankóval tudott részt venni az eseményen. Klubhoz közeli források szerint 6-8 hetet kell kihagynia, így a december 21-én kezdődő tornán a tervek szerint ott lesz. Marokkó legutóbb 1976-ban nyerte meg a tornát.

Kiakadtak Liverpoolban a díjátadó után

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a vesztes játékost támogatók egyből hangot adtak az értetlenkedésüknek. A Liverpool szurkolói azt kifogásolták, hogy míg Hakiminek egy jó fél éve volt a BL-menetelés során, addig Szalah több mint 50 gólban vállalt szerepet az egész idényben, és csapata vezére volt – s valljuk be, ebben valamennyi igazság is van. Mindez pedig a PSG-nél Hakimire nem mondható el, sokkal inkább az aranylabdás Ousmane Dembélére. A Liverpool-drukkerek azt is szóvá tették, hogy Szalah 2018 óta nem kapta meg az elismerést. 

Egyes hírek szerint Szalah – vélhetően az eredményt tudta előre – nem is jelent meg Rabatban, hanem visszatért Liverpoolba, ahogyan a harmadik Victor Osimhen is kihagyta a rendezvényt. Az egyiptomi egyébként a Zöld-foki-szigetek elleni felkészülési mérkőzésen pihenőt kapott a szövetségi kapitánytól, így Szalah majdnem egy hetet tud készülni csapat a következő bajnokijára (szombat 16 óra), a Nottingham Forest ellen.

