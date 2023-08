A koncert végén nagy sikerrel adták elő Ike és Tina Turner örökbecsű dalát, a Proud Maryt. A közönség legnagyobb meglepetésére Nik West ezután eltűnt egy percre a színfalak mögött, majd karján tündéri, sűrű göndör hajú, másfél éves forma kisfiával a karján jelent meg ismét, és rázendített a gyerekkel egyik, a mikrofonnal a másik kezében. Az apró gyermek láthatóan szoktatva volt a színes reflektorok fényéhez és a rock zajához, mert a következő néhány percet mosolyogva bámészkodta végig anyja karjában – számolt be róla az Index.

Nik West a Paloznaki Jazzpikniken 2023. augusztus 3-án (Fotó: Nagy Lajos/Veszprém Megyei Napló)

Mint írják, ez az egyszerű gesztus, hogy a fellépésre elhozta magával a tengerentúlról kisfiát, és még ki is állt vele a színpadra, olyan ovációt váltott ki a magyar koncertjárók körében, ami egy toplistás zenekarnak is becsületére vált volna.

Este tíz óra felé lépett a színpadra a brit popikon, Rick Astley, aki mintha kissé morcos lett volna, mert szó nélkül belecsapott a húrokba, és hogy pontosan elhelyezze magát a jelenlévők előtt, mindjárt két korabeli klasszikus slágerlistás dalával tette oda magát.

Startolt a Together foreverrel, majd pedig a 2018-as sikerdal következett, a Beautiful life. Csak a harmadik szám, a Keep singing után köszöntötte a paloznaki koncert résztvevőit. A tudósítás szerint Astley egyébként szűkített stábbal nyomta le a koncertet, két brutálisan erős vokalistát hozott, akiknek külön szerepet szánt. A She wants to dance with me – 1988-as sláger – egy pontján a két lány olyan rapbetétet rögtönzött, hogy mindenki csak állt és fülelt, majd hihetetlen elismerő üvöltés jelezte a közönség részéről, hogy díjazták a mutatványt.

Rick Astley koncertje a Paloznaki Jazzpiknik nyitónapján 2023. augusztus 3-án (Fotó: Nagy Lajos Veszprém Megyei Napló)

Amikor elkezdett esni az eső, eleinte senki nem tágított, mert egyre jobb formáját hozta az apró brit énekes, aki egy kis magyar rozéval köszöntötte a jelenlévőket. A lelkes koncertrajongók ízelítőt kaptak Astley zenei kalandozásaiból is. A feldolgozások közt volt A-HA-, AC/DC-, Cars- és Foo Fighters-nóta is. A paloznaki koncert vége felé egy tízperces jam session következett a Never gonna give you up című megaslágerbe csomagolva – olvashatjuk az Index oldalán.