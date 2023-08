Újra szól a jazz csütörtöktől Paloznakon

Paloznak a Balaton északi partján, a Bakony déli lábánál, Csopak és Balatonfüred közelében található. A falu több pontjáról gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra, központja megőrizte a Balaton-felvidék eredeti, ősi hangulatát. Egymás mellett áll itt az Árpád-kori, gótikus részletekkel ékes katolikus templom, a református harangláb, valamint a népi építészet hagyományos stílusjegyeit őrző egykori Diószegi-ház, amely ma községi tájház. A teret a környezetbe tökéletesen beleillő községi faluház zárja le.

Paloznak megőrizte a Balaton-felvidék eredeti, ősi hangulatát. Forrás: Facebook/Mohai Balázs

A Paloznaki jazzpiknik programja

A fesztiválok során kialakult a piknikélmény, amit a magyar közönség ma már Paloznakhoz köt, emiatt évről évre ellátogat a dűlőbe, hogy legendás nemzetközi zenészek és formációk mellett a hazai jazz élvonalával és a legújabb, kísérleti zenével is megismerkedjen.

Közleményükben feltüntetik az idei fellépőket: a Jazzpikniket a legjobbak között jegyzett női funkrock- és soulbasszusgitáros és énekesnő, Nik West nyitja csütörtökön. A nyitóestén egy visszatérő legenda is színpadra lép, Rick Astley, aki többek között a Never Gonna Give You Up című sláger előadója. Három évtizeddel azután, hogy először berobbant a zenei világba, ismét visszatért: 2018-ban új albuma jelent meg Beautiful Life címmel, majd 2019-ben Best of Me címmel válogatást adott ki. Ebben az évben a Paloznaki jazzpiknik közönsége fergeteges koncertet kapott a sztár megújult stílusából. Rick Astley tehát csütörtökön visszatér a domboldalra, hogy legnagyobb slágerei mellett kifinomult soulhangzásával varázsolja el a piknikezőket. Pénteken a pop-funk-jazz fusion alapú zenét játszó svéd trió, a Dirty Loops lép színpadra. A kísérletnek induló, pop-funk-jazz fusion feldolgozásokon alapuló sorozatuk ma már világhírű produkciónak számít, 2014 óta saját albumokat is megjelentetnek. A péntek este az elektronikus zene úttörője, a Thievery Corporation koncertjével folytatódik. A washingtoni duó története több mint két évtizede indult, zenéjükben a dub, a bossa nova, a triphop, az acid jazz és az elektronika műfajai keverednek. Szombaton az acid jazz legfontosabb zenekara, az Incognito ad koncertet. A zenekar a kilencvenes évek táncos-funkos acid jazz hangzásának legfontosabb együttese. Az időről időre újjáalakuló együttes kulcsfigurája Bluey, akinek köszönhetően az Incognito koncertjét táncos, laza, mégis vibráló, lüktető dallamok jellemzik. A szombati záróeste a 80-as évek ünnepelt jazz-funk fúziós bandája, a Level 42 táncoltatja meg a Paloznaki Jazzpiknik közönségét. A brit zenekar a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit ötvözte egyedi hangzásban. Olyan ismert dalokat hoznak a Jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, a Something About You, vagy az It’s Over gigaslágerek. A 11. pikniken Paloznakon zenél a magyar jazzélet színe-java: többek között olyan művészekkel találkozhatunk, mint a Barabás Lőrinc Quartet, a Sena Dagadub, a Random Trip x 7s presents Vibe Changers x Vavra Bence, a Vanavan, vagy az ODD ID. A további két kisebb színpadon a jazz és társműfajainak jeles képviselői varázsolják el a fesztiválozókat.