2024-ben is lesz Cziffra György-fesztivál

A Cziffra-fesztivál sajtótájékoztatóját Bogányi Gergely előadása, azaz Chopin finom Desz-dúr noktürnje vezette fel, és a zárás is hasonlóan különleges élmény volt: Balázs János zongorajátéka, amely Gubik Petra előadását kísérte.

Gubik Petra és Balázs János a Cziffra-fesztivál sajtótájékoztatóján 2023. szeptember 20-án. Fotó: Teknős Miklós

Pokorny Zoltán XII. kerületi polgármester hangsúlyozta, büszkék arra, hogy a fesztivál ebből a kerületből indult, sikeres, s szívesen adnak neki otthont a jövőben is. Egy videóüzenetben Keller András Kossuth-díjas hegedűművész-karmester is üdvözölte az eseményt. Pár pillanatra ugyanígy jelen volt virtuálisan Olga Kern orosz–amerikai és Kevin Chen kanadai zongoraművész is.

A 2024. január 18.–február 25. közötti hetek során hihetetlen gazdag program várja a fesztivál iránt érdeklődőket, amelynek hívó szava Balázs János szerint az esszencia.

Liszt gondolatiságát is említi, amelyet a mester ránk hagyott, és amelyet Cziffra György is képviselt a maga műfaji határokat elmosó zsenialitásával. A klasszikus zene mellett az igényes zenei crossover műfajok, valamint a fiatalok támogatása is kiemelten fontos az eseménysorozaton.

Néhány izgalmas programot érdemes kiemelnünk a kínálatból, így a nyitókoncertet, amely egyszerre jótékonysági esemény is lesz a Művészetek Palotájában január 18-án a Méltóság hangja a Cziffra-fesztiválon címmel. Hasonlóképpen kivételes alkalmak lesznek a Keller András videóüzenetében említett Rahmanyinov-esszencia koncertek, amelyeken Balázs János a zeneszerző mind a négy zongoraversenyét, valamint a Rapszódia egy Paganini-témára című alkotását játssza majd el Keller András és a Concerto Budapest kíséretében.

Döbbenetesen komoly vállalás Szergej Rahmanyinov összes zongoraversenyét két koncertesten eljátszani – mely négy közül a harmadik szinte emberfeletti virtuozitást követel az előadótól. A február 10-én és 25-én a Zeneakadémia Nagytermében látható produkciók közül a második alkalom a gálaest is lesz, amelyen majd a fesztivál díjait fogják átadni.

A nézők február 19-én találkozhatnak Olga Kern zongoraművésszel, aki egy zenetörténeti utazásra invitál majd mindenkit Beethoventől Gershwin alkotásaiig. Farkas Gábor szólóestjén Cziffra György repertoárjának legszebb darabjait lehet majd meghallgatni az Eötvös10-ben február 14-én. Ne felejtkezzünk el Kevin Chen február 17-i szólóestjéről sem – a fiatal művész 2021-ben a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny győzteseként már járt hazánkban, és örömmel tér vissza ismét. Találkozhatnak az érdeklődők többek között még Bogányi Gergellyel, Halász Judittal, Gubik Petrával, Sandro de Palmával, nézhetnek dokumentumfilmet a fesztivál névadója életéről, valamint láthatnak egy kiállítást is Mit rejt a Cziffra-dosszié? – Az emigráns zongoraművész: Cziffra György és az állambiztonság címmel.

Borítókép: A Cziffra György-fesztivál sajtótájékoztatója Budapesten, 2023. szeptember 20-án (Fotó: Teknős Miklós)