A könnyűzene világsztárjai a Művészetek Palotájában

Majd tíz évvel első magyarországi fellépése után tavaly megjelent harmadik albumának anyagával, egy magyar vonóskvintett kíséretében tér vissza Budapestre Benjamin Clementine. Az And I Have Been a korábbi két lemezhez képest könnyedebbre sikerült – legalábbis a debütáló At Least for Now önéletrajzi ihletésű melodramatikájához vagy a 2017-es, a menekültválságra rávilágító avantgárd konceptalbumához, az I Tell a Flyhoz képest. Természetesen ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy habos, cukorpopos slágereket kapunk; a teljes egészében Clementine által írt, hangszerelt és feljátszott album zeneileg kiegyensúlyozottabb és finomabb hangvezetésű, miközben költői érzékenységű szövegei, az élet gazdag szövevényességeiről szóló dalai a korábbiakhoz hasonlóan ellenállnak a kategorizálásnak. Október 30-i koncertjén egy magyar vonósötös kíséri majd.

Elvis Costello Steve Nieve társaságában érkezik szeptember 30-án a Művészetek Palotájába (Forrás: Müpa/Mark Seliger)

Míg 2014-ben szólóban jött, szeptember 30-i koncertjére régi zenésztársa, Steve Nieve társaságában érkezik Elvis Costello, aki az európai turnét felvezető sajtótájékoztatóján azt mondta, imádott a magyar fővárosban zenélni, és ígéri, hogy „ennek a show-nak lesz a legnagyobb dinamikai íve, amit valaha csináltunk”. Ahogyan a jazz és az elektronika hangjait mesterien kombináló lengyel zeneszerző-zongorista, Hania Rani, úgy a filmzenéivel világhírnevet szerző olasz zongorista, Ludovico Einaudi koncertjére is szinte azonnal elkapkodták a jegyeket a rajongók, pedig utóbbi még duplázik is.

Annak is iparkodnia kell, aki az ausztrál gitárvirtuóz, Tommy Emmanuel híres tízujjas pengetési technikáját szeretné élőben látni, mert a december 4-i koncertre vészesen fogynak a jegyek.

Tommy Emmanuel, az ausztrál gitárvirtuóz (Forrás: Müpa/Simone Cecchetti)

A magyar zenekarok életében saját bevallásuk szerint is mindig kiemelkedő fontosságú esemény egy müpás fellépés, ennek megfelelően igyekeznek valami egyedivel – különleges hangszerelés, vendégelőadók, extra látványvilág – készülni. A rajongók pedig ennek megfelelően kapnak is a vissza nem térő alkalmon. Négy különböző szettből álló koncerttel és több mint tucatnyi, a 2020-as évek új hangjaival és a közösség korábbi meghatározó zenészével ünnepli fennállásának tizenöt évét Magyarország kedvenc improvizációs koncertsorozata, a Random Trip. A Lóci játszik pedig olyan koncertet ad, amilyenre korábban soha nem volt lehetősége, de titokban mindig is vágyott.

Az elmúlt évtized egyik legnépszerűbb hazai zenekara, a Margaret Island és a Szegedi Kortárs Balett közös projektje során egyedi vízióban elevenednek meg a dalok, Szakács Gergő pedig a telt házas hangversenyteremben mutatja be új, Rajzolt zajok című albumát.

Szintén új lemezzel érkeznek a Lázár Tesók, akiknek a nagy érdeklődésre való tekintettel azonnal meg is kellett duplázniuk az Eső előtt című korong anyagát bemutató koncertet.