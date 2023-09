A magyar kisfilmek is tarolnak a nemzetközi fesztiválokon

Karácsony Péter számos nemzetközi és hazai produkcióban vett már részt. Legújabb filmje, a Vasárnapi emberrablás pedig a Moondance fesztiválon is díjat nyert. Ezt az alkotást a 19. BuSho Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon a Sziget különdíjával jutalmaztak, amivel együtt forgatási engedély is jár a jövő évi óbudai eseményre. Ez és a rendező A kis hatalmasok című filmje is kiválóan szerepelt a Short to the point fesztiválon. A Vasárnapi emberrablás legközelebb a 83. Unica Filmverseny programjában veszi fel a kesztyűt a nemzetközi porondon.

A Vasárnapi emberrablás plakátja egyfajta misztikumot ígér (Forrás: Facebook)

Borítókép: Jelenet a Vasárnapi emberrablás című filmből (Forrás: Facebook)